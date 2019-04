Ducis piedzīvojumiem bagātu stāstu, kas pamodinās ceļotāja garu

Ja ceļotāja spars uz brīdi pierimis vai māc šaubas par piedzīvojumu meklēšanu, iespējams, šis būs tieši tev vajadzīgais enerģijas lādiņš. Šoreiz "Tūrisma Gids" ir izcēlis duci piedzīvojumiem bagātu stāstu.

"Tūrisma Gids" izraudzītie ceļotāji no Latvijas ir pierādījuši, ka pasaules apskatīšana un piedzīvojumu meklēšana mums nav sveša. Kamēr daži no šiem stāstu varoņiem paspējuši iekulties aizraujošās situācijās pat īsu brīvdienu laikā, cits spēj uzlādēt ar savām izvēlēm par citādāku ceļošanas veidu. Kāds no viņiem speciāli uzmeklējis vietas, kur teju vai neizbēgami nepiedzīvot spraigus notikumus, savukārt cits stājies pretī dažādu neparedzamu un interesantu notikumu virknēm pavisam nejauši.

Turpinājumā piedāvājam stāstus, kas pamodinās tavu ceļotāja garu.

