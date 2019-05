Galamērķi Eiropā, ko apskatīt bez maksas

Ja ir izdevies izrauties no ikdienas un aizceļot uz kādu vietu, protams, jācenšas no šī ceļojuma paņemt pēc iespējas vairāk, apskatot visas lieliskās un apskates vērtās vietas. Tomēr bieži vien, lai spētu izbaudīt konkrētās vietas burvību, jāatvadās no zināmas naudas summas. Kā ceļot un parūpēties arī par to, lai maciņā pilnībā nesvilpo vējš? Jāizvēlas apciemot objektus, kas apskatāmi bez maksas.

Nevar noliegt – ir vietas, ko ir vērts apskatīt arī par zināmu samaksu, jo tās ir unikālas un neatkārtojamas, tomēr bieži vien šie objekti par brīvu apskatāmi konkrētās diennakts stundās vai pat dienās. Gluži tāpat – pavisam viegli šie objekti nereti aizstājami ar bezmaksas galamērķiem. Turklāt tie mēdz būt pat vēl iespaidīgāki un sagādāt daudz lielāku gandarījumu.

Lai arī, protams, Eiropā ir vēl neskaitāmi daudz dabas objektu un arī citu bez maksas izzināmu vietu, šoreiz piedāvājam "Tūrisma Gida" arhīvos pieejamos ceļvežus. Tie iepazīstina ar dižākajiem Eiropas galamērķiem, kā arī ļauj atklāt kādas konkrētas pilsētas zīmīgākās vietas, kuras var apskatīt, neatverot maku.

Ar visām šīm vietām iespējams iepazīties turpinājumā.