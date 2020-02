Ievērojamas pilis, kas ir vesela ceļojuma vērtas

Ikviena pils ir apbrīnas vērta. Šīs ievērojamās ēkas apbur ar vēsturiskajiem līkločiem, atrašanās vietu, arhitektūru vai kādu neparastu leģendu. Tieši tāpēc par tām stāstīsim šoreiz.

Šajā rakstā "Tūrisma Gids" ir izraudzījies un saulītē izcēlis dažādas pilis visā pasaulē. Dažas no tām ir vareni smalkas, citas – jau laika pirksta skartas un mazliet bēdīgas, tomēr īpašas un vilinošas. Kādu no tām apskalo ūdens, citas – uzslietas kraujas malā. Vēl kāda atgādina gluži vai attēlus no pasaku grāmatas, bet citās jau labu laiku iekārtotas viesnīcas. Lai arī kāds būtu šo dažādo piļu stāsts, ikviena no tām ir ar kaut ko īpaša.

Turpinājumā piedāvājam iepazīties ar dažādām pilīm, kas ir vesela ceļojuma vērtas. Ieplāno apskatīt sirdij tuvāko vai valsts robežās apceļo vairākas no tām!