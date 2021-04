Izaicini sevi! Interesanti velomaršruti aktīvākai dienai

Kad kupenas ir nokusušas un pavasaris sveiciena, grēks sēdēt mājās. Tā vietā nepieciešams izplānot kādu aktīvu un aizraujošo maršrutu, sēžoties uz sava velosipēda.

Protams, būs jau labi arī tad, ja vien tagad nolemsi sagatavot savu braucamo un izvedīsi to pirmajā testa braucienā. Savukārt, ja tas jau izdarīts, iespējams padomāt par ko mazliet interesantāku, izvēloties kādu no daudzajiem velo maršrutiem vai citu aktīvo pedāļu minēju pieredzē pārbaudītajiem posmiem. Īss izbrauciens vai maršruts ar pamatīgu kilometrāžu? Tas jau atkarīgs no taviem spēkiem!

Esi aktīvs un dodies svaigā gaisā!

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.