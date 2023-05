Kājas izlocīt un vēsturi iepazīt – kur doties apskatīt teikām apvītos pilskalnus

Lielākus vai mazākus, senākus vai jaunākus – pilskalnus Latvijā var sastapt teju ik uz soļa. Tie ir kļuvuši ne tikai par vēstures lieciniekiem, bet arī par lielisku brīvdienu galamērķi, kur var gan kājas izlocīt, gan brīnišķīgus dabas skatus vērot un, protams, iepazīt Latvijas vēstures līkumotās takas.

Latvijā ir atklāti aptuveni 500 pilskalni – vietas, kur senos laikos bija uzbūvētas nocietinātas dzīvesvietas. Līdz mūsdienām lielākajā daļā pilskalnu ir saglabājušās vien drupas, kas liecina par seno vēsturi. Tomēr daudzos pilskalnos ir labiekārtotas dabas takas un uzcelti skatu torņi, no kuriem paveras pasakaini skati uz Latvijas daudzveidīgo dabu. Savukārt informatīvie stendi sniedz plašu ieskatu pilskalna vēsturē.

Apmeklējot pilskalnus, var gan no sirds izpriecāties par skaisto dabu un seno vēsturi, gan izbaudīt fiziskas aktivitātes, kuru ikdienā tik ļoti trūkst. Protams, arī pilskalni ir dažādi un to atrašanās vietas ir izkliedētas pa visu Latviju, tāpēc esam apkopojuši dažnedažādus pilskalnus no "Tūrisma Gida" arhīva.