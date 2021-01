No drupām līdz pat muzejiem: septiņi dažādu dzirnavu stāsti

Latvijā ir daudz vēsturisku ēku, kas saglabājušas līdz mūsdienām savus iespaidīgos stāstus un ļauj pasapņot, kāda rosība tur valdīja konkrētā objekta ziedu laikos. Tas ir stāsts arī par dažādām dzirnavām, kas meklējamas visā Latvijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai arī kādu funkciju tās reiz pildīja, to vēsturiskie stāsti ir visai interesanti. Bet – kā ir tagad? Šobrīd katrai no tām ir citāds liktenis. No kādas diženās ēkas palikuši vien tikai akmens mūri, cita vilina ar apkārtni, bet dzirnavas palikušas otrajā plānā, savukārt cita atdzimusi jaunā veidolā, piedāvājot savu mantojumu interesentiem.

Turpinājumā piedāvājam septiņu dzirnavu stāstus! Taču, ja tevi interesē arī citas vēsturiskās dzirnavas, lieliskās un izzinošās virtuālajās tūrēs var doties projekta "Industriālais mantojums tūrismam" mājaslapā šeit.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.