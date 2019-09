Noķert sauli Itālijā. Pieredzes stāsti un ieteikumi ceļotājiem

Saules un siltuma mīlētājiem rudens, iespējams, ir viens no nīstākajiem gadalaikiem, jo katra nākamā diena nozīmē mazāk siltuma un gaismas. Ceļojums uz saules pielieto Itāliju var būt lielisks veids, kā vasaru pagarināt. Tāpēc piedāvājam ieskatīties pieredzes stāstos un ieteikumos, ceļojot uz šo Eiropas dienvidu zemi.

Uz Itāliju un tās salām nokļūt iespējams dažādos veidos, un lētus lidojumus uz dažādām Itālijas pilsētām atrast patiešām nav grūti. Īpaši rudenī, kad pieprasījums pēc tiem sarūk un tūristu kļūst arvien mazāk. Ja vēlies nedaudz pagarināt vasaru nepārkarstot, Itālija rudenī patiešām var izrādīties lieliska izvēle.

Viena no vienkāršāk sasniedzamajām pilsētām no Latvijas ir Milāna – uz turieni tiešie lidojumi pieejami vairākas reizes nedēļā. Ieskaties ieteikumos par to, ko apskatīt šajā pilsētā un ko ņemt vērā, uz turieni dodoties. Rakstu krājumā piedāvājam arī ieteikumus padomus tiem, kas lielo pilsētu vietā labprātāk izvēlas apskatīt laukus un mazāk zināmas vietas. Noderīgu informāciju atradīs arī tie, kas ceļo ar mērķi izbaudīt dažādu virtuvju burvību un nogaršot kaut ko tradicionālu.

Lasi un iedvesmojies savam saulainajam rudens piedzīvojumam!