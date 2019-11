Pasaules pilsoņi: stāsti par latviešu ceļotājiem, kas visu laiku ir kustībā

Ja ne paviesoties katrā valstī, tad vismaz apskatīt lielu daļu no pasaules ir vairāku latviešu ceļotāju sapnis. Un "Tūrisma Gids" par šādiem ļaudīm stāsta regulāri.

Arī šajā reizē esam izraudzījušies vairākus stāstus par lieliskiem un zinātkāriem ceļotājiem, kas ilgstoši mierā nosēdēt nevar – tik daudz taču ir ko redzēt! Daži no šiem ceļotājiem ļoti regulāri izraujas no Latvijas, lai apskatītu gan tuvākus, gan tālākus galamērķus, kamēr citi sapakojuši mantas un jau labu laiku ceļo pa pasauli, šad un tad arī nobazējoties kādā vietā uz nedaudz ilgāku laiku. Viņu ikdienā netrūkst ne krāšņu mirkļu, ne piedzīvojumu, ne arī grūtības, un viņi ar saviem stāstiem un pieredzi ceļošanā ir dalījušies ar "Tūrisma Gida" lasītājiem. Lai vai kā – jebkurš no šiem stāstiem ir gana iedvesmojošs un, iespējams, pamudinās arī tev doties plašajā pasaulē.