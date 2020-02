Satriecoši kadri: Latvijas ainavas no putna lidojuma

Tas, ka pat visierastākās lietas un vietas no cita rakursa spēj no jauna pārsteigt, ir pierādījies jau sen. Tieši tāpēc šajā reizē "Tūrisma Gids" piedāvā papriecāties par dažādām Latvijas ainavām no nedaudz neierasta leņķa.

Esam izraudzījušies visdažādākās Latvijas vietas. Piedāvājam, piemēram, iecienītus tūristu objektus no cita skatu punkta – Ložmetēja skatu tornis vai iecienītais tilts uz nekurieni izskatās vareni iespaidīgi. Tāpat apskatei izlikti foto ar objektiem, kas, iespējams, ikdienā šķiet pavisam vienkārši, taču lūkojoties uz tiem no augšas, atklājas šo vietu maģija – tādi, piemēram, ir rotācijas apļi Tukumā. Protams, ir arī tādas vietas, kas savaldzina ikvienu skaistu ainavu cienītāju – Engures ezers, Amatciema musturs vai Zemgales līdzenumu vasarīgās rakstu spēles.

Lūk, fotogrāfijas, kas iemūžinātas gluži kā no putna lidojuma!