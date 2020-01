Stāsti par latviešiem, kas pametuši ikdienas rutīnu un nolēmuši ceļot

Daudziem no mums gribētos aizbēgt no ikdienas rutīnas un raizēm, dodoties garā ceļojumā. Bet ir tādi cilvēki, kas ne tikai par to sapņo, bet savas idejas realizē.

Šajā reizē "Tūrisma Gids" izcēlis dažādus latviešu ceļotāju stāstus, kas pierāda – ja ir vēlēšanās, viss ir iespējams.

Lielai daļai no šiem ceļotājiem standarta izpratnē dzīvē viss bijis sakārtots – izglītība, labs darbs, dzīvesvieta. Tomēr nemiers viņus urdījis iepazīt jaunus apvāršņus. Viņi sapratuši, ka tieši tas ir viņu aicinājums, tāpēc pametuši stabilo ikdienu, lai ļautos piedzīvojumiem.

Daži no viņiem pārvarējuši savas bailes un devušies ceļojumā uz vairākiem mēnešiem, bet citi prom ir jau vairākus gadus. Ceļotāji dalās gan savā pieredzē par šī lēmuma pieņemšanu, gan praktiskos padomos, kas, iespējams, noderēs arī tev, ja vēlies piepildīt savu sapni par tuvāku un tālāku galamērķu iepazīšanu ilgtermiņā.