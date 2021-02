Vai tev būtu pa spēkam? 10 nervus kutinošas atrakcijas

Kamēr lielākoties šo laiku ērti pavadām savā dīvānā, patīkami asu izjūtu izbaudīšana un sevis izaicināšana šķiet kā sena atmiņa. Tieši tāpēc "Tūrisma Gids" aicina ceļot virtuāli, no sava ērtā dīvana izbaudīt šīs atrakcijas un apdomāt, kuras no šīm trakulīgajām atrakcijām labprāt izmēģinātu!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šūpoles baisā augstumā, nestabilas takas gar klinšu sienām, karāšanās trosēs virs dziļām aizām, šļūkšana no vulkāna. Jā, jā, šīs atrakcijas nudien ir ekstrēmas un liks asinīm riņķot straujāk! Lai gan, protams, sēžot dīvānā, viegli spriest par to, cik no šīm atrakcijām neliktu dūšai apskrieties, tomēr jau vien virtuāla to izbaudīšana liks adrenalīnam uzjundīt.

Izvērtē visas 10 un atbildi godīgi – cik no tām tev būtu pa spēkam?