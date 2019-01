Ziemu izbaudot: 17 idejas sniegotām pastaigām

Katrs gadalaiks Latviju izdaiļo citādi, tāpēc arī ziema ir piemērots laiks, lai dotos pastaigās un apraudzītu apskates objektus, kas klāti sniega segā. Kur doties?

Šoreiz "Tūrisma Gids" izcēlis 17 dažādas vietas, kur ziemā izskatās nudien skaisti. Tās ir jau labi zināmas vietas, kā arī to starpā iespējams atrast kādu nesen atklātu, kas kalpo par labu iemeslu, lai izkustētos no mājas. Liela daļa no tām izskatīsies fantastiski kādā saulainā brīvdienu rītā, bet, piemēram, Ieriķu dzirnavas iemirdzas arī diennakts tumšajās stundās.

Dodies garākā pastaigā pa labiekārtotu taku, uzkāp skatu tornī vai sameklē kādu dabas "pērli". Lai veicas!