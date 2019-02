10 lietas, ko vēl redzēt un darīt Ledus skulptūru festivāla laikā Jelgavā

Šajā nedēļas nogalē, no 8. līdz 10. februārim, Jelgavā norisinās Ledus skulptūru festivāls. Ko pie reizes apskatīt pilsētā? "Tūrisma Gids" atbildes meklēja kopā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru.

Jelgavas pils



Lai arī pils šobrīd piedzīvo vērienīgus fasādes rekonstrukcijas darbus, tā pieejama apmeklētājiem visas festivāla dienas – 8. februārī no pulksten 9 līdz pulksten 18, bet 9. un 10. februārī no pulksten 11 līdz pulksten 18. Ieeja pilī tikai no Lielupes puses, iegādājoties ieejas biļeti.

Foto: Publicitātes attēli

Kurzemes un Zemgales hercogu kapenes

Ierasti Rundāles pils ekspozīcija Jelgavas pilī "Kurzemes un Zemgales hercogu kapenes" ziemas sezonā nav pieejama apmeklētājiem, bet festivāla laikā to būs iespējams apskatīt kopā ar Jelgavas pili. Kapeņu ekspozīcija ir unikāla, jo ir viena no nedaudzajām valdnieku apbedījumu vietām pasaulē, kas pieejama apskatei. Ieeja kapenēs tikai no Lielupes puses, iegādājoties ieejas biļeti.

Foto: Publicitātes attēli

Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis



Jelgavā noteikti jāapmeklē Sv.Trīsvienības baznīcas tornis ar skatu laukumu 37 metru augstumā. Tornim ir deviņi stāvi, vairākos no tiem ir mūsdienīgas ekspozīcijas, kas ļauj līdzdarboties, tostarp virtuāli pastaigāties pa kādreizējo baznīcu. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa darba laiks 8. un 9. februārī no pulksten 10 līdz pulksten 22, bet 10. februārī no pulksten 11 līdz pulksten 20.

Foto: Publicitātes attēli

Ilmāra Blumberga zīmējumu izstāde



Torņa izstāžu zālē šobrīd apskatāma pazīstamā grafiķa un scenogrāfa Ilmāra Blumberga zīmējumu izstāde "Venēcijas motīvi", bet torņa kāpnēs – izstāde "Jelgava toreiz un tagad" ar stāstiem un attēliem no Jelgavas 20. gadsimta sākumā.

Foto: Publicitātes attēli

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Ēka, kas pazīstama ar nosaukumu "Academia Petrina", bija pirmā augstākās izglītības iestāde Latvijas teritorijā. Mūsdienās tas ir vēstures un mākslas muzejs ar pavisam svaigu jaunumu – ekspozīciju, kas ļauj virtuāli redzēt Jelgavu cauri dažādiem vēstures posmiem: "Kari un karavīri cauri Jelgavas laiku lokiem" un "Zemgales tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas". Visas festivāla dienas muzejs būs atvērts no pulksten 10 līdz 17.

Foto: Publicitātes attēli

Savvaļas zirgi ziemā



Lielupes palienes pļavās Pils salā arī ziemā ganās vairāk nekā 70 savvaļas zirgu. Iespēja apskatīt apsnigušo dabas liegumu un dodoties īsā vai garākā pastaigā. Jaunais skatu tornis gan ziemas sezonā drošības apsvērumu dēļ ir slēgts.

Foto: Publicitātes attēli

Jelgavas Studentu teātris



Mājīgajā Jelgavas Studentu teātrī 9. februārī no pulksten 15 līdz pulksten 17 varēs sasildīties mazie festivāla apmeklētāji, jo tur notiks pasaku klausīšanās, zīmēšana smiltīs, rotaļas un citas aktivitātes bērniem. Savukārt pulksten 18 un 20 pieaugušajiem būs iespēja vērot improtrupas "Otrā Otrdiena" improvizācijās pēc skatītāju ieteikumiem. Būs jautri!

Foto: Publicitātes attēli

Kino par dzelzceļu

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā iespējams apskatīt dažādus ar dzelzceļu saistītus eksponātus. Festivāla laikā kino – par dzelzceļa vēsturi, vilcienu restaurāciju un dzelzceļa profesijām. Mazajiem apmeklētājiem – multfilmas un iespēja iepazīt "Sapņu ekspresi". Ekspozīcija būs atvērta 8. un 9.februārī no pulksten 10 līdz 17.

Foto: Publicitātes attēli

Karameļu darbnīca

Saldi un gardi ir viesoties Jelgavas "Karameļu darbnīcā", kur ik darba dienu notiek karameļu gatavošanas šovs, kas patiks kā lieliem, tā maziem. Tāpat iespējams iesaistīties un izgatavot savu karameli. Bezmaksas paraugdemonstrējumi festivāla laikā 8. un 10. februārī pulksten 15.

Foto: Publicitātes attēli

"Laika rats 100"

Viens no pilsētas jaunumiem ir 2018. gada pavasarī atklātais vides objekts "Laika rats 100". Apmeklētāji objektu jau paspējuši iecienīt, jo tas ir gan informatīvs, jo atklāj vēsturiskus faktus par Latviju un Jelgavu, gan arī interaktīvs, jo ļauj iemūžināt sevi pašbildēs. Satumstot objekts izgaismots Jelgavas pilsētas krāsās. Tas noteikti ir jāredz.

Foto: Publicitātes attēli

