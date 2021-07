10 senlietas, ko iespējams aplūkot 'Nākotnes parkā'

Strādājoša telefonbūdiņa, kosmonautu ķivere, minikrāsniņa vienai tējas krūzei, simtgadīgs frizieru salona aprīkojums – tās ir tikai dažas no vintage lietām, kas piedzīvojumu un iedvesmas vietas "Nākotnes parks" apmeklētājus pārsteidz senlietu krātuvē un meistarotavā "Laika mašīna" Glūdas pagastā, Zemgalē. Turklāt tās var ne tikai aplūkot, bet arī aptaustīt un pat izmēģināt.

Joprojām strādājoša telefonbūdiņa



Vai ir iespējams no pagātnes sazināties ar tagadni? Ir, un to pierāda Nākotnes "Laika mašīna"! No 1952. gadā ražotās telefonbūdiņas, kurā iebūvēts septiņdesmito gadu taksofons, "Nākotnes parka" apmeklētāji var piezvanīt saviem draugiem un radiem. Senā telefonbūdiņa uz Zemgales plašumiem ceļu mērojusi no Daugavpils, kur to no nonākšanas metāllūžņos pārmaiņu laikos paglāba kolekcionārs Vladimirs, kas savā pagalmā veidoja muzeju.



Logi ar senatnes auru





Foto: Inese Libere

Tuvojoties "Laika mašīnas" ēkai, uzreiz pamanīsi ieapaļos, krāsainai mozaīkai līdzīgos logus. Ēkas iekšienē, kas pilna ar senatnes auru, tie izskatās vēl iespaidīgāk, jo veido burvīgas krāsu rotaļas, sevišķi saulainā laikā. Ap 1885. gadu darinātie logi ir atceļojuši no vēsturiskās Liepājas Eļļas ekstrakcijas fabrikas, un tajos joprojām ir oriģinālie stikli. Ja atbrauksi ciemos, arī tu varēsi vērot gaismas rotaļas.



Kosmonautu ķivere





Foto: Kārlis Pildiņš

Lai nu kas, bet kosmonautu ķiverei "Laika mašīnā" būs palikt! Tā ļoti piesaista gan mazo, gan lielo apmeklētāju uzmanību, jo kurš gan bērnībā nav sapņojis par lidojumu kosmosā? Šo ķiveri pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados izmantoja virsskaņas lidmašīnu piloti, kas lidoja tuvējā kosmosā. "Laika mašīnā" ķiveri var ne tikai aplūkot, bet arī aptaustīt.



Omes ledusskapis





Foto: Inese Libere

"Laika mašīnas" mainīgajā ekspozīcijā ir apskatāms kāds omulīgas formas 1957. gada opītis – ledusskapis "Dņepr". Ar to senlietu krātuves saimnieku – kolekcionāru Andri Karičkinu – saista siltas bērnības atmiņas. Viņš veco ledusskapi atjaunoja, un tagad tas ir ieguvis stilīgas vintage lietas izskatu, kas lieliski iederētos pat mūsdienīgā interjerā. "Kad ledusskapi ieslēdz – tas dūc kā bitīte, bet enģes joprojām čīkst kā toreiz bērnībā, kad pēc sastrādātām blēņām vienmēr varēja rast patvērumu pie omes viņas omulīgajā virtuvē," stāsta Andris. Bet kas ir ledusskapja plauktos? Brauc ciemos un uzzini!



Koka "Iž"





Foto: Edijs Andersons

Spožais un izskatīgais 1949. gada dzelzs rumaks, ko tautā sauca par koka ižu tā smagnējās gaitas dēļ, bija pirmais eksponāts iespaidīgajā "Nākotnes parka" motokolekcijā. Šis braucamais iegūts no īpašnieka, kurš to nevēlējās paturēt sāpīgo bērnības atmiņu dēļ. Izrādās, viņa tēvam ļoti rūpējusi motokolekcija, tādēļ bērniem nav bijis ļauts vieniem pašiem to aplūkot, kur nu vēl aiztikt. Bet kuru puiku gan neinteresē motocikli? Tādēļ bijuši arī pārkāpumi, un vainīgais bieži saņēmis sodu. Bet "Nākotnes parkā" retrotehniku drīkst gan aptaustīt, gan uz tās uzkāpt. Piesaki ekskursiju un pārliecinies pats.



Visdārgākais televizors





Foto: Kārlis Pildiņš

"Laika mašīnā" var aplūkot, iespējams, visdārgāko padomju laika televizoru. Kāpēc visdārgāko? Tāpēc, ka no Latgales uz Zemgali tas atgādāts ar helikopteru. Savulaik daudzos mājokļos tālrādis bija goda vietā, jo vakaros tas pulcēja visu ģimeni, lai melnbaltajā ekrānā skatītos "Panorāmu", fanotu par hokeju vai sekotu līdzi daudzsēriju filmas "Četri tankistu un suns" varoņu gaitām. Bet drīz vien televizors piedzīvos neparastas pārvērtības – tas tiks aprīkots ar krietni jaunākām tehnoloģijām, un jau drīzumā tajā varēs skatīties "Netflix".



Simtgadīgs frizieru salona aprīkojums





Foto: Inese Libere

Vai vari iztēloties, kā dāmas pirms 100 gadiem tika pie modernām frizūrām? To noteikti palīdzēs iztēloties pilnīgi svaigs un nelietots frizieru salona aprīkojums, ko rotā gadaskaitlis 1900. Izrādās, jau tolaik dāmu mati tika žāvēti ar elektrisku, ķiverei līdzīgu fēnu, un arī metāla izlietne pēc formas ir līdzīga mūsdienu analogiem. Šo frizieru salona aprīkojumu neskartu atrada Rīgā, kādas Krišjāņa Barona ielas ēkas bēniņos.



Minikrāsniņa





Foto: Inese Libere

Vai esi kādreiz redzējis maziņu krāsniņu vienas tējas krūzes uzsildīšanai, kas ir īstas krāsns prototips gan ar skursteni, gan ar pelnu glabātavu? "Laika mašīnā" viens šāds eksponāts ir. Īpašu uzmanību tas izpelnās rūdītu ceļotāju vidū, kas šo minikrāsniņu ir apsvēruši izmantot telts uzsildīšanai.



Aptiekas skapis ar pievienoto vērtību





Foto: Kārlis Pildiņš

"Laika mašīnas" milzīgo un tumšo koka aptiekas skapi, kurā tiek glabātas dažādas zāļu pudelītes, mūsdienās var apskatīt vēl tikai vēsturiskās filmās un medicīnas muzejā. Kolekcionārs Andris to savā īpašumā ieguva no kādā veca Rīgas nama īpašnieka. Turklāt visus gaidīja pārsteigums – vēlāk, restaurējot skapi, tajā atrada slēptuvi ar naudu. Tādējādi "Laika mašīna" ieguva lielisku kolekcijas papildinājumu – 1722. gada monētas.



Gramofons skaistiem dzīves mirkļiem





Foto: Inese Libere

Un, visbeidzot, čemodāntipa gramofons – tipisks zaļumbaļļu un ballīšu atribūts 20. gadsimta 40.–50. gados. Vecvecmāmiņu un vecvectētiņu paaudzei gramofons atmiņā atsauc jaunības līksmību un ballītes līdz saulrietam. Ierodoties "Laika mašīnā", jaunā paaudze varēs apskatīt un arī paklausīties senču "Spotify", kuram dziesmas mainījās atkarībā no vinila plašu pieejamības.

Un vēl – mopēds "Rīga 12" kā slavenajā filmā "Dāvana vientuļai sievietei", pasaules kartes presforma, 140 gadus veca ar tvaiku darbināma virpa, simtgadīga metālgriežamā giljotīna, 1885. gada Karostas trepes, lielie svari, kas ražoti slavenajā "Silkeborg" rūpnīcā Dānijā.

Senlietu krātuve un meistarotava "Laika mašīna" ir viens no topošās piedzīvojumu un iedvesmas vietas "Nākotnes parks" apskates objektiem, kurā var aplūkot pagātnes liecības un piedalīties radošajās māla kleķēšanas meistarklasēs. "Nākotnes parks" ir vieta, kur atpūsties gan ģimenēm, gan kolēģiem, gan draugiem. Tāpēc tūristi ir laipni aicināti apmeklēt arī ainavisko ābeļdārzu "Ābeles un bites", iepazīt maģisko helikopteru pasauli helikopteru apkopes centrā un lidlaukā "Drošs lidojums nākotnē", kā arī degustēt "Milzu!" un "Dabas dots" produktus.

Ekskursijas notiek piektdienās, sestdienās un svētdienās, bet piknikot ābeļdārzā var arī citās dienās. Iepriekšēja rezervācija ir obligāta pa tālruni +371 25713949 vai e-pastā info@nakotnesparks.lv

Adrese: "Industriālais parks", Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040

Ekskursijas biļešu cenas:

Pieaugušajiem un bērniem (no trīs gadu vecuma) – 8 eiro

Ģimenes biļete (divi pieaugušie un viens bērns) – 22 eiro

Ģimenes biļete (divi pieaugušie un divi bērni vai viens + trīs) – 28 eiro. Katram nākamajam bērnam (sākot no trim gadiem), kurš norādīts "3+ Ģimenes kartē", ieejas biļete – 4 eiro



Biļetes cenā ir iekļauta ekskursija, kā arī "Milzu!" un "Dabas dots" produktu degustācijas.

