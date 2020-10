11 veiksmīgākie jaunie tūrisma produkti Latvijā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) rīko konkursu "Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2020". Tajā līdz 8. novembrim savu balsi vari piešķirt kādam no vienpadsmit jaunajiem produktiem, ko konkursa komisija izvirzījusi otrajai kārtai. Balsojums tiks ņemts vērā, izvēloties konkursa uzvarētāju, pastāstīja LIAA pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas tūrisma produktu atpazīstamību un popularizēt veiksmīgākos jaunos tūrisma produktus, kuri ir ilgtspējīgi, inovatīvi, kvalitatīvi, ar augstu pievienoto vērtību, nodrošina tūristu iesaisti un ir piemēroti ārvalstu tūristu vajadzībām, atbilstoši "Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2018.–2023. gadam" noteiktajām mērķauditorijām.

Balsot par šī gada tūrisma produktiem iespējams šeit.

Lūk, 11 nominanti!

Zemgales piļu un muižu parki

Izstrādātais tūrisma maršruts "Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos" paver iespēju doties dabā, lai iepazītu kultūrvēsturisko mantojumu – pilis, muižas un to parkus – visos četros gadalaikos. Kopā projektā ietverti 55 piļu un muižu parki, kas sadalīti trīs atsevišķos maršrutos, aptverot Zemgales reģionu, kā arī Šauļu un Paņevežas reģionus Lietuvā.

Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts Mežtaka

Mežtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E11 daļa Baltijas valstīs, kas ved cauri Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skaistākajiem mežiem un nacionālajiem parkiem. Maršruta garums Latvijā ir vairāk nekā 600 kilometri, ko vari veikt sev ērtā laikā un ritmā – tas sadalīts aptuveni 20 kilometrus garos posmos ar nakšņošanas un transporta iespējām.

Sajūtu čiekuri

Komplekss "Follow the Sun in Jurmala" piedāvā neparastu naktsmītni – sajūtu čiekurus jeb teltis kokos (1,5 metrus virs zemes), kas ļauj izbaudīt priežu meža burvību un Lielupes tuvumu. Telšu konstrukcijas ir izturīgas un cieši piestiprinātas kokam. Teltis aprīkotas ar gultas vietu, gultas veļu un nelielu galdiņu, un tur komfortabli var palikt divi pieaugušie cilvēki ar diviem maziem bērniem.

Foto: Publicitātes foto

Jēkabpils pilsētas vēstures ekspozīcija

Krustpils pils pirmajā stāvā ir izveidota interaktīva un izzinoša pilsētas vēstures ekspozīcija, kas ļauj apmeklētājiem līdzdarboties un gūt emocionālu baudījumu. Veidojot ekspozīciju, padomāts, lai tā būtu saistoša ne tikai Jēkabpils un tās apkārtnes iedzīvotājiem, bet arī ārvalstu tūristiem.

Foto: Publicitātes foto

Gardēžu tūrisma ceļš "Taste Hanseatica"

"Livonijas garša" apakšzīmols "Taste Hanseatica" ir gardēžu tūrisma maršruts Vidzemē un Dienvidigaunijā, kas tapis, iedvesmojoties no senas vēstures, kad Latvija un Igaunija kopā veidoja Livoniju, kuras tirdzniecības ceļi vijās cauri leģendārās tirgotāju savienības Hanzas pilsētām. Tūrisma ceļš "Taste Hanseatica" aicina viesoties abu valstu 78 viesmīlības pieturvietās: krodziņos, lauku saimniecībās, muižās, senajās pilīs, dzirnavās un mazajās pārtikas ražotnēs Latvijā un Igaunijā.

Burā vai zvejo Liepājā

Iepazīsti zvejnieka amatu, izbraucot jūrā ar īstu piekrastes zvejas kuģi un tā komandu, vēro tīklu celšanu, grilē svaigas zivis uz kuģa. Izbraucieni pieejami kā individuāliem ceļotājiem, ģimenēm ar bērniem, tā arī grupām un korporatīviem pasākumiem. Kā papildu aktivitāte tiek piedāvāts izbrauciens ar buru laivu Baltijas jūrā, tā laikā var iepazīt burāšanas pamatprincipus.

Mākslas taka Valguma mežā

"Valguma pasaule" jau deviņus gadus ir iecienīts vietējs un starptautisks tūrisma galamērķis. Galvenais viesu piesaistes magnēts ir Baltijā pirmā Baskāju taka. Līdzās izteikti sezonālajam tūrisma produktam kopš 2018. gada jūnija atvērta Mākslas telpa mežā, ko vari baudīt visu gadu, arī diennakts tumšajās stundās. Mākslas taka ir divus kilometrus gara, un tajā izveidoti trīs tematiskie loki.

Autentisks ekotūrisma piedzīvojums Latgalē

"Lost in Latgale Kayaking" piedāvā vadītus izzinošus laivu pārgājienus pa mazāk zināmajiem laivošanas maršrutiem Latvijā ar saturiskām pieturvietām un saliedējošām aktivitātēm, kur vari iepazīt Latgales neskartās dabas vērtības un reģiona kultūrvēsturi. Pakalpojuma devīze ir

#esbraucupazust".

Foto: Publicitātes foto

Jauns maršruts pasažieru kuģu satiksmei starp Latvijas un Somijas galvaspilsētām

Reaģējot uz Covid-19 pandēmijas attīstību, tika izveidots jauns maršruts kuģu satiksmei starp Rīgu un Helsinkiem. Sākot ar 2020. gada jūniju jaunajā maršrutā kursēšanu uzsāka viens no greznākajiem "Tallink Group" flotes kuģiem "Silja Serenade", kuru no septembra nomainīja flotes jaunākais kruīza kuģis "Baltic Queen". No 28. septembra, Covid-19 ierobežojumu dēļ, tika pārtraukta kuģa "Baltic Queen" satiksme maršrutā Rīga-Helsinki.

Dabas mājas aizsargājamā ainavu apvidū "Veclaicene"

Tūrisma produkts – Dabas mājas – izveidots 2019. gadā un kalpo kā atpūtas un dabas izziņas pieturas punkts, kā arī naktsmītne īsākam un garākam laikam, ja meklē mierpilnu atpūtu no ikdienas. Dabas mājas izbūvētas Aizsargājamā ainavu apvidus "Veclaicene" gleznaināko ezeru krastos un ir mežu ieskautas. Katrai ir savs tematiskais noformējums atbilstoši mājai blakus esošajām dabas vērtībām.

Foto: Publicitātes attēli

Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs – ZTornis

ZTornī iespējams apskatīt vēsturisko ekspozīciju par dabas objektu "Zilaiskalns", Zilākalna ciemu, kā arī par industriālo mantojumu – ūdenstorni un šaursliežu dzelzceļu. Ar ekspozīcijas un virtuālās realitātes palīdzību ir iespēja noklausīties gida stāstījumu un uzzināt vietas vēsturi, bet noslēgumā var uzkāpt ūdenstornī un aplūkot apkārtnes ainavu.