15 idejas aktīvām brīvdienām dabā Daugavpils pusē

Pavasara saulīte atmodina visus – gan dabu, gan cilvēkus. Īstais laiks doties ārā un baudīt mierīgas pastaigas parkā un skaistās dabas takas, sarīkot pikniku ģimenes lokā un ļauties piedzīvojumiem, iznomājot visdažādāko aktīvās atpūtas inventāru. Kur to visu darīt Daugavpils pusē? Atbild Daugavpils novada pašvaldības aģentūras "Taka" tūrisma organizatori.

Dabas parks "Daugavas loki"

Dabas parks izveidots, lai saglabātu unikālos dabas kompleksus, dabas, kultūrvēstures vērtības un maz pārveidotās savdabīgās ainavas Daugavas augšteces senlejas Naujenes–Krāslavas posmā. Daugavas loki tiek uzskatīti par senākajiem ielejas veidojumiem Latvijā. Dabas parka struktūras ass ir Daugava, kas met gleznainus līkumus. No upes krastiem paveras plaši ainavu skati. Parka teritorijā atrodami daudzi dabas un kultūrvēsturiskie pieminekļi: Daugavas senleja, Juzefovas muižas parks ar unikālu gravu (Marijas taka), Vecpils pilskalns ar 13. gadsimta Livonijas ordeņa pilsdrupām, Markovas izziņu taka u. c.

GPS: 55.9118659 , 26.725716000000034

Kontakti: +371 65471321, naujenesmuzejs@inbox.lv

Daugavpils cietoksnis



Daugavpilī noteikti jāredz cietoksnis, kas ir vienīgais gandrīz bez izmaiņām saglabājies 19. gadsimta pirmās puses cietoksnis Austrumeiropā. Daugavpils cietoksnis ir lieliska vieta, kurp doties pastaigā individuāli vai kopā ar ģimeni. Daugavpils novada tūrisma organizatori aicina lejupielādēt Daugavpils cietokšņa pastaigu taku karti un doties baudīt pavasara ainavas, kad daba mostas visā tās krāšņumā. Pieejami trīs pastaigu maršruti:

Cietokšņa aizstāvja taka 0,9 kilometri;

Izlūka taka viens kilometrs;

Cietokšņa komandanta ceļš 2,1 kilometri.

Kontakti: +371 65424043, +371 28686331, cietoksnis@daugavpils.lv

Vasarģēlišķu skatu tornis



Uzkāpjot 21 metrus augstajā skatu tornī, no putna lidojuma augstuma var aplūkot ainavas un gleznainos Daugavas lokus. Apmeklētāji no tā var redzēt Daugavas upes Rozališķu loku – vienu no skaistākajiem Latvijas dabas skatiem, kas kādreiz rotāja Latvijas naudaszīmi – 10 latu banknoti.



GPS: 55.9149192 , 26.815293699999984

Kontakti: +371 65471321, naujenesmuzejs@inbox.lv

Atpūtas parks "Stalkers"



Atpūtas parks atrodas Daugavas krastā, meža ielokā, dabas parka "Daugavas loki" teritorijā. Parkā iespējams noorganizēt visdažādākos pasākumus.

Foto: Daugavpils novada pašvaldības aģentūras "TAKA" arhīvs

GPS: 55.88252 , 26.749807199999964

Kontakti: +371 25900041, info@stalkers.lv, www.stalkers.lv

Slutišķu krauja



Vislielākais kvartāra iežu atsegums Daugavas ielejas Latvijas daļā. Tas stiepjas 40,9 metru augstumā un plešas 400 metru garumā. Kraujas nogāzes slīpums ir 38 grādi.

GPS: 55.9025227 , 26.873984800000017

Kontakti: +371 65471321, naujenesmuzejs@inbox.lv

Lielbornes muiža un pastaigu taka



Lielbornē jūs gaida terasēs veidots senais parks un divus kilometru gara reljefaina pastaigu taka. Parka apgaismojums, apmetot loku kungu mājas priekšā, aizvedīs līdz pat dzirnavu dīķim un ūdenskritumam. Vēsturiskās vietās izbūvētas atpūtas zonas, no kurām paveras skats uz dzirnavu drupām, dīķiem, Bornes upes straujteci un Daugavas lokiem.

Foto: Daugavpils novada pašvaldības aģentūras "TAKA" arhīvs

GPS: 55.8661942 , 26.97215140000003

Kontakti: +37129284480, nora@durbe.edu.lv, www.lielbornesmuiza.lv

Jaunsventes muižas parks



Parkā aug 27 dažādas koku sugas, interesantākās no kurām ir Akmens (Ērmaņa) bērzs un Ungārijas ceriņš. Parka teritorijā ir Otrā pasaules karā kritušo kapi. Parka tuvumā atrodas 1912. gadā celtā grāfa Plātera muiža (Sventes muiža) un Militārās tehnikas muzejs.

GPS: 55.90249293113447 , 26.376031915343553

Kontakti: parvalde@svente.lv

Sventes ezera taka



Sventes ezera taka atrodas vairākus kilometrus no Jaunsventes parka, iet gar Sventes ezeru. Labiekārtotajā ezera takā rekonstruēts pastaigu celiņu tīkls ar soliņiem, atpūtas un piknika vietām, lapenēm, pastaigu laipām, skatu platformām un citiem infrastruktūras elementiem. Izveidots stāvlaukums automašīnām.

GPS: 55.8779618491831 , 26.369362783011105

Kontakti: parvalde@svente.lv

Bruģu ielas promenāde



Daugavas labajā krastā, Gajoka mikrorajona apkaimē, ir izbūvēta Bruģu ielas promenāde posmā no 18. novembra ielas līdz Ūdensvada ielai, kā arī Dzirnavu ielu posmā no Bruģu ielas līdz Vidus ielai, veidojot 1,2 kilometru garu promenādi gar Daugavu. Visā garumā ir izbūvēti gājēju un veloceliņi, uzlikts jauns ceļa segums, ierīkotas lietus ūdens kanalizācijas un ielu apgaismojumi. Gar visu promenādi gājēju drošībai ir uzstādītas margas, vairāki soliņi un velonovietnes, veikta apzaļumošana, kā arī izvietoti āra trenažieri aktīvai atpūtai.

GPS: 55.865318 , 26.520883

Daugavpils Stropu ezera promenāde

Daugavpils Stropu ezerā atrodas promenāde, kas stiepjas trīs kilometru garumā. Tā savieno divas pludmales no Centrālās pludmales, kas atrodas netālu Daugavpils reģionālās slimnīcas līdz pludmalei "Stropu vilnis". Promenāde ir apgaismota diennakts tumšajā laikā, un tās garums ir 2,8 kilometri.

Foto: Daugavpils novada pašvaldības aģentūras "TAKA" arhīvs

GPS: 55.904142 , 26.588802

Kontakti: +371 65422818, +371 26444810, turisms@daugavpils.lv

Stropu aktīvās atpūtas un sporta trase



Trase iekārtota Daugavpils Stropu mežā. Tās garums ir nepilni trīs kilometri (1,1 kilometri – kalna aplis, 2,8 kilometri – līdzenums). Trase, kas ir pilnībā izgaismota, ir paredzēta velobraucējiem, skrituļslidotājiem, skrējējiem un nūjotājiem.

GPS: 55.902305 , 26.564941

Esplanādes atpūtas parks



Baltijā pirmais veloparks, kas četru hektāru platībā izveidots pilsētvidē, un tajā iekļautas dažādas zonas – skeitparks, asfaltēta velotrase, piedzīvojumu trase un bērnu zona, kurās jautri, attīstoši un izglītojoši pavadīt brīvo laiku. Parks ir multifunkcionāls un pielāgots astoņiem dažādiem pārvietošanās līdzekļiem – mtb, bmx, ielas velo, balansa velo, skeitbordam, longbordam, skrituļslidām un skrejritenim.

GPS: 55.872192 , 26.504744

Kontakti: +371 65422818, +371 26444810, turisms@daugavpils.lv

"JuRita" mini zoo



Šajā mini zoo ir lieliska iespēja būt kontaktā ar dzīvniekiem un pabarot tos ar zoodārzā iegādāto barību. Šeit sastopami alpakas, lamas, ķenguri, kamielis, dambrieži, punduraitas, pundurkazas, poniji, ēzeļi, zirgi, truši un citi dzīvnieki.

GPS: 55.95371182508395 , 26.620745460001736

Kontakti: +371 20 269 999, juritaminizoo@inbox.lv

"Raptors Park"



Zooparka īpašnieki labprāt pastāstīs par parku, kā arī iepazīstinās ar pūču pasauli. Bērniem parkā ir piepūšamais batuts ar slidkalniņu. Parkā ir galdi un soliņi, tāpēc tie, kas vēlas atpūsties no pilsētas burzmas, ir laipni aicināti.

Foto: Daugavpils novada pašvaldības aģentūras "TAKA" arhīvs

GPS: 55.749630 , 26.565018

Kontakti: +371 27001440, alexkalacovs@gmail.com

Kūrorts "Silene Resort & Spa"



Kūrortā iesakām ikvienam pastaigu pa parku, ieelpojot svaigu priežu gaisu. Iepazīt vai atkal redzēt Silenes mini zoo iemītniekus, nodegustēt un iegādāties Silenes šmakovku. Aktīvākai brīvā laika pavadīšanai kūrorts piedāvā daudz aizraujošu variantu. Šeit ir virvju trase "Lūšu taka" ar šķēršļiem, ekstremāls lidojums pāri ezeram, peintbols, spēle "Lāča medības", kā arī ir pieejama dažāda inventāra noma (dažādi elektroskūteri, ūdens motocikls un katamarāni, velokarti un vēl daudz kas cits).

GPS: 55.72143149999999 , 26.786776799999984

Kontakti: +371 22013509, info@silene.lv, silene.lv

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.