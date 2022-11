26. novembrī notiks izzinoša lekcija 'Zudušo Jelgavu meklējot'

26. novembrī pulksten 14 interesenti aicināti uz Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torni, kur norisināsies izzinoša lekcija "Zudušo Jelgavu meklējot", informē Jelgavas reģionālais tūrisma centra pārstāve Jūlija Bergfelde. Pasākums ir daļa no plašāka lekciju cikla ar mērķi iepazīstināt vietējos iedzīvotājus un pilsētas viesus ar Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa jauno, šī gada jūlijā atvērto, ekspozīciju tematiku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vēstures entuziasts un Jelgavas patriots Jurijs Strods lekcijas apmeklētājiem stāstīs par zudušajām Mītavas arhitektūras pērlēm, šo ēku likteni pēc Otrā Pasaules kara, kā arī iepazīstinās ar savu pētniecisko darbu "Jelgavas būves Mītavas pastkartēs". Pasākuma dalībniekiem būs iespēja ielūkoties Torņa trešā stāva vēstures ekspozīcijā, kas ar mūsdienīgu tehnoloģiju palīdzību rāda zudušās Jelgavas varenību, stāsta par pilsētas vēsturi, simboliem un teritorijas attīstību no pirmsākumiem līdz pat mūsdienām.

Dalība lekcijā bez maksas. Vietu skaits ierobežots, tāpēc interesenti aicināti pieteikt dalību pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa jaunās ekspozīcijas "Jelgava laika griežos", "Mode Jelgavā cauri gadsimtiem" un "Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas stāsts" apmeklētājiem pieejamas no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 10 līdz 18, svētdienās no pulksten 11 līdz 18.