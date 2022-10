8. oktobrī Valmierā notiks Simjūda tirgus

8. oktobrī no pulksten 10 līdz 16 Valmierā, Rīgas ielā, posmā no Kārļa Baumaņa ielas līdz Limbažu ielai, kā arī Vecpuišu parkā, notiks Simjūda tirgus. Vairāk nekā 400 tirgotāji un amatnieki piedāvās dažādas gardumus un darinājumus; būs danči, dziesmas un citas lustes, informē Valmieras novada pašvaldības pārstāve Zane Bulmeistare.

"Piedāvājumā ir plašs ziemas preču piedāvājums – cimdi un zeķes, cepures un šalles, mēteļi un pančo. Ir plašs koka izstrādājumu klāsts. Un, protams, ēdamlietas – gan saldummīļiem ievārījumi, sukādes, kūkas un piparkūkas, gan brangāki meistarstiķi – maize, zivis, sieri un kūpinājumi," stāsta Valmieras muzeja direktore Iveta Blūma.

Tirgus kņadu papildinās kāds īpašs skanējums – leijerkastes mūzika, turklāt par noskaņu rūpēsies arī ielu muzikanti. Rudens krāsas un tirgus ritmu dzirdēsim arī divu pūtēju orķestru skanējumā – Vecpuišu parkā no pulksten 11 līdz 11.30 uzstāsies Valmieras Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pūtēju orķestris, bet no pulksten 12. līdz 12.30 – Dikļu pūtēju orķestris. Īstos vārdus labam garastāvoklim skandēs folkloras kopa "Mežābele" no pulksten 11.30 līdz 12, folkloras kopa "Dzīne" no pulksten 13 līdz 13.30 un tautasdziesmu draugu kopa "Stutes"no pulksten 13.30 līdz 14. Par lustīgu tirgus izskaņu parūpēsies jautro ziņģu kapela "Abulmalas Burlakas", Vecpuišu parku pieskandinot no pulksten 14.30 līdz 15.

"Amatniecības tirgū rādīt vēsturiski saglabājušos amatus ir latviskā dzīvesziņa, īpašais kods. Amatnieku tirgus ir daudz vairāk par iepirkšanos – tā ir tautas tradīcija. Lai tradīcija, kas nākusi no senčiem, būtu dzīvotspējīga, tā jāpārņem un jāattīsta no paaudzes paaudzē. Tāpēc līdz ar tirgošanos un kultūras programmu piedāvājam arī apgūt ko jaunu. Vai zināt, kā skan mūzikas instruments rata lira? Par to un vēl citiem senajiem instrumentiem pastāstīs un tos demonstrēs Līga Jeleviča Vecpuišu parkā no pulksten 11 līdz 14. Savukārt zāļu zinātāja Zeltīte Kaviere pastāstīs par dabas veltēm, kas tieši rudenī būs būtisks atbalsts veselības uzlabošanā, arī Vecpuišu parkā no pulksten 13 līdz 14.

Īpaši padomāts arī par mazākajiem Simjūda tirgus apmeklētājiem – no pulksten 12.30 līdz 13 Vecpuišu parkā notiks leļļu teātra izrāde ar rudenim īsteni atbilstošu nosaukumu – "Sēņu piedzīvojumi".

Tirgus Valmierā rīkots kopš viduslaikiem, vēlāk augot un attīstoties ar īpašo Simjūda vārdu. Tādējādi tas ir viens no vecākajiem Vidzemē, pēdējais pirms ziemas iestāšanās. Kalendārā atzīmētā Sīmaņa un Jūdas diena oktobra beigās vēlāk deva tirgum atpazīstamo nosaukumu. Bijuši laiki, kad tirgus bija savdabīgi svētki trīs dienu garumā, ko apmeklēja gan lieli, gan mazi, pat ganiņam bija jādod iespēja vienu dienu izbaudīt tirgu pašā Valmieras viducī. Valmierieši un viesi Simjūda gadatirgu atkal iepazina, sākot no 1996. gada, kad Valmieras muzejs, godinot tradīcijas un tautas amata prasmes, atjaunoja vēsturisko Simjūda gadatirgu.

Simjūda tirgus laikā, no pulksten 7 līdz 18, gaidāmi satiksmes ierobežojumi. Būs slēgta Rīgas iela posmā no Dārza ielas līdz A. Upīša ielai. Sabiedriskais transports virzienā uz Rīgu kursēs maršrutā Baumaņa iela, Beātes iela un Limbažu iela. Pasažierus apkalpos autobusu pieturā K. Baumaņa ielā un Beātes ielā (pretim veikals "Austris"). Virzienā uz Valmieras autoostu autobusi kursēs maršrutā Semināra iela, L. Paegles iela, Diakonāta iela. Pasažierus apkalpos autobusu pieturā Semināra ielā un Diakonāta ielā. Valmieras pilsētas 7. maršruta autobuss virzienā no Valmiermuižas uz centru kursēs gar tirgu.