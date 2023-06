Abavas senlejai un labi pavadītam laikam pa pēdām – Kurzemes Šveice

Gleznainais dabas parks "Abavas senleja", kas pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados dibināts Abavas ielejas aizsardzības nolūkos, ir bagāts ne tikai ar kultūras, bet arī bioloģisko daudzveidību. Tas ir dzīvs piemineklis dabas un šarmanto pilsētiņu mijiedarbības rezultātam. Interesanti, ka atbilstoši terminoloģijai "senlejas" vietā būtu jālieto vārds "senieleja", kas raksturo tekoša ūdens veidotu ieleju, jo Abavas senleju ledus laikmetā izveidoja ledāja kušanas ūdeņi. Lai vai kā, Abavas senleja ir vārdu savienojums, kas garantē aizraujošus dabasskatus un labi pavadītu laiku ikvienam.

Abavas senlejas robežas stiepjas no Ventspils novada līdz Tukuma novadam, taču tās sirds atrodas posmā starp Kandavu un Rendu. 124 kilometrus garās Abavas upes caurvīta, senleja sastāv no neskaitāmiem apskates objektiem un izklaides iespējām – apceļosim dažas no populārākajām vietām.

Zemo startu ieņemam Kandavā jeb Kurzemes Šveices vārtos, kā to visai poētiski mēdz dēvēt. Kandava ir mazpilsēta, kas jau gadu simtiem slejas Abavas krastu nogāzēs. Svarīgu vietu pilsētā ieņem Bruņinieku pilskalns ar Ordeņa pilsdrupām un Pulvertorni. Veroties uz leju no pilskalna, var pamanīt vecāko laukakmens tiltu Latvijā, kā arī Livonijas ordeņa pils maketu skvērā. Pilskalna skvērs ir īpaši baudāms pavasara un vasaras laikā, kad tur uzjundī saldā ziedu paklāja smarža.