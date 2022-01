Aci pret aci ar savu apziņu – saullēkta pārgājiens purvā

Pastaigām purvos piemērotākais laiks ir visu gadu. Tā ir noslēpumaina valstība, kur rodas enerģiju strāvojums, kas īpaši jūtams saullēktā, stāsta skaņas meditāciju vadītāja un piedzīvojumu grupas “Advaita Adventures” organizatore Madara Zute, kas jau labu laiku organizē saullēkta pārgājienus purvā.

Saullēkta piedzīvojums purvā ir īsta un vienkārša pieredze. Būt šeit un tagad, baudīt dabu, augus un apkārtējo skaņu. Kā stāsta Madara, tad piedzīvojumu organizācijas "Advaita Adventures" nosaukums ir viņai īpašs – "Advaita" nozīmē absolūtu neduālismu jeb nenosakāmu un nosacījumu neierobežotu – bez kvalitātēm. Tādu pieredzi viņa novēl pārgājiena dalībniekiem, kas purvā sastapsies ar saullēktu, nevērtējot sevi un citus, bet atrodoties uz vietas ar savu apziņu.

"Viss sākās ar to, ka reiz noķēru to maģisko purva sajūtu uz SUP dēļa. Mans draugs tajā laikā nodomāja, ka esmu jocīga, taču sanāca vienu reizi pierunāt atbraukt man līdzi, kas vainagojās ar izsaukumu "Hej, kaut kas tajā visā ir!" un kopš tās reizes nolēmām organizēt saullēkta pārgājienus ar purva kurpēm. Tā ir vārdos neizsakāma pieredze, tā jāpiedzīvo" stāsta Madara.

Saullēktu pārgājieni notiek Pierīgā, iepriekš piesakoties, un purva kurpes iespējams īrēt. Madara iesaka, ka piedzīvojumā jāvelk apavi, kas ir ar ūdens necaurlaidīgu membrānu, jo purva kurpes tiek vilktas pa virsu. Labākais variants esot gumijas zābaki, lai pašam ērti.

Tikšanās piedzīvojumā ir apmēram stundu pirms saullēkta, līdzko saule sāk aust, var iemūžināt brīnumskaistas fotogrāfijas, stāsta Madara. Pārgājiena ilgums parasti ir trīs stundas, taču organizatori esot elastīgi un pielāgojoties kompānijas vēlmēm. Madara stāsta, ka purvā organizētas arī dzimšanas dienas svinības, vasarā – skaņas meditācijas pasākumi uz SUP dēļiem. Interesentiem pieejama arī meža un distanču slēpju noma.

"Purva kurpes šobrīd ir populārākā izvēle, jo ar tām var iet katrā gadalaikā. Rudenī, kad zied virši, purvs ir spilgts, krāsains, pavasarī, kad zied spilves, iešana pa purvu ir kā pa gaisīgiem mākoņiem, savukārt vasarā purvs man patīk vismazāk, jo tad ir uzmācīgie knišļi, taču varu nopeldēties 6-8 metrus dziļā lāmā," skaidro Madara.

Tā kā pārgājieni notiek agri no rīta, tiek organizēta ir arī brokastu pauze turpat dabā, gleznainā purva ezera krastā "pop-up purva restorānā". Madara smejoties stāsta: "Kad piedāvājumam pievienojām brokastis, sapratām, ka cilvēkiem vairāk patīk ēst nekā staigāt. Visbiežāk dalībnieki atzīst, ka agri celties brīvdienā ir izaicinoši, taču varu iepriecināt, ka ziemā saule aust vēlāk."

