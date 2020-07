Aicina uz stāstu vakaru Valmierā par piedzīvojumu, dodoties kājām apkārt Latvijai

Array ( [id] => 52269909 [title] => Ceļā ar Baronu: aicina pievienoties kādā no 700 kilometru gara maršruta posmiem [is_paid] => [channel_id] => 43 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Par godu Krišjāņa Barona 185. jubilejai pēc Krišjāņa Barona muzeja aicinājuma Imanta Ziedoņa muzejs uzsācis projektu "Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu". Viens no būtiskākajiem notikumiem projektā ir Barona ceļa no Tartu līdz Dundagai atkārtošana, tādēļ Ziedoņa muzejs meklē radošus cilvēkus, kuri gribētu būt mūsdienu Krišjāņi Baroni un veikt kādu no šī ceļa posmiem. [url] => https://www.delfi.lv/turismagids/latvija/cela-ar-baronu-aicina-pievienoties-kada-no-700-kilometru-gara-marsruta-posmiem.d?id=52269909 [publish_date] => 2020-07-02 10:40:43 [picture_alt] => Ceļā ar Baronu: aicina pievienoties kādā no 700 kilometru gara maršruta posmiem [targetblock_name] => [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g1.delphi.lv/images/pix/1600x914/BMd3m99Y_2I/cela-ar-baronu-5-52270073.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/lFHJjP_MUiA/cela-ar-baronu-5-52270073.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/yX8C4Z904MM/cela-ar-baronu-5-52270073.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/zrdPfVCGNyA/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/Clwns0RRPFA/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/M-9f5dcuxAk/cela-ar-baronu-5-52270069.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/CqxI98OKuYc/cela-ar-baronu-5-52270069.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/ZZ0h23SfrPY/cela-ar-baronu-5-52270063.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/GUMoF28WF1g/cela-ar-baronu-5-52270075.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/gPVXE7NP1m0/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/xS0b1lsvPbU/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/udvvnWyxzDE/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/gMDZ_TiA-PE/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/DZc_InC23fY/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/t2zFnR26iag/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/FPiTz6Y6tV4/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/PUKKKlGFd1Q/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/LgOJIsO7cww/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/bksetuh5YOY/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/ibl0bgCavGc/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/pZWOsrbPZ_Q/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/Z4-u7k-h9Yg/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/5NYad_bI2nE/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/5Q-prj8Xq_4/cela-ar-baronu-5-52270071.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/Ty6_O9-j6SI/cela-ar-baronu-5-52270069.jpg ) [icons] =>

[icons_array] => Array ( [0] => image ) [children] => Array ( ) [tags] => Array ( [52269939] => Array ( [name] => cela-ar-baronu [domain_id] => 0 [title] => Ceļā ar Baronu ) [44761256] => Array ( [name] => latvija [domain_id] => 1 [title] => Latvija ) ) )