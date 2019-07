Aizraujošas atpūtas iespējas un garšu baudījums Ventspils novadā

Jūrkalnē atrodas viena no gleznainākajām Baltijas jūras piekrastēm Latvijā ar iespaidīgu jūras stāvkrastu 20 m augstumā. Šī ir vieta, kurā var iemīlēties. Skaists skats uz Jūrkalnes pludmali paveras no skatu laukuma, kura forma atgādina laivu, bet tās īsto skaistumu jābauda jūras krastā. Pludmales pievilcība slēpjas brīnumainajā dabas ainavā, klusumā un mierā, kur katrs atpūtnieks var atrast vietu divvientulībai ar dabu. Vai zināji, ka Jūrkalnē iespējams baudīt divus saulrietus vienā vakarā? Vienu, stāvot jūras krastā, bet otru – no stāvkrasta raugoties. Jūrkalnes stāvkrasts senāk dēvēts par Feliksbergu jeb Laimīgo kalnu.