Aizraujošs piedzīvojums: apskates objektiem bagāts maršruts Latvijas-Lietuvas pierobežā

Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada pašvaldības Latvijā un Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu rajona pašvaldības Lietuvā izveidojušas kopīgu tūrisma maršrutu un apceļošanas akciju “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”. Akcija norisinās no 1. jūnija līdz 30. septembrim, un tās mērķis ir latviešus un lietuviešus iepazīstināt ar šo teritoriju tūrisma objektiem un pakalpojumiem, pastāstīja Bauskas tūrisma informācijas centra pārstāve Inese Turkupole-Zilpure.

Informācija par 40 apskates objektiem un astoņām ēdināšanas un nakšņošanas vietām apkopota brošūrā, kas pieejama Biržu, Pakrojas, Pasvales, Jonišķu, Vecumnieku un Bauskas tūrisma informācijas centros un speciāli izveidotā mobilā lietotnē "Kaimini Zemgale", kura lejuplādējama "Google Play" un "AppStore".

Ko apskatīt un darīt šajā maršrutā?

Maršruts veicams nedēļas nogalē ar vienu nakšņošanu vai arī vairākās vienas dienas izbraukumos uz konkrētiem galamērķiem. Visi apceļošanas akcijas objekti, pie kuriem ir jānofotografējas atrodas brīvā dabā, ir pieejami jebkurā diennakts laikā, kā arī tiem nav ieejas maksas, bet maršrutā norādītas arī iespējamās naktsmītnes, kafejnīcas un ieteicamie apskates objekti, kuriem ir noteikts darba laiks un ieejas maksa.

Azartiskajiem, kuri vēlas piedalīties apceļošanas akcijā, ir jānofotografējas pie vismaz 16 no 24 akcijas objektiem. Uzrādot fotogrāfiju un saņemot spiedogu norādītājos tūrisma informācijas centros vai augšuplādējot fotogrāfijas mobilajā lietotnē līdz 5. oktobrim, būs iespēja pretendēt uz kādu no balvām – 4 velosipēdiem vai 4 elektriskajiem skrejriteņiem no iesaistītajām pašvaldībām un 8 dāvanu kartēm no atbalstītājiem.

Maršrutu no Rīgas puses projekta organizatori iesaka sākt un beigt ar Iecavas vai Vecumnieku novada apskates objektiem. Valsts robežu maršrutā var šķērsot vairākās vietās: Skaistkalnē, Grenctālē, Ādžūnos, Žagarē un Elejā.



ģimenēm ar bērniem patiks mini zoo "Dobuļi" , kurā apskatāmi dažādi dzīvnieki, kā arī atrakciju parks "Labirinti" ar dažādām galda spēlēm un aktivitātēm brīvā dabā. Lai iegūtu akcijas zīmogu, Iecavā ir jānofotografējas pie informatīvā stenda "Ozola acīm", grāmatu mājas uz kājas Grāfa laukumā vai pie "Dievdārziņa", kas, domājams, ir bijusi sena kulta vieta Iecavas upes krastā. Organizatori iesaka ieturēt maltīti krogā "Sombrero".

Bauskas novada apskates vērts ir Bauskas pils muzejs, kurā apskatāmas vairākas ekspozīcijas un pils interjers, kā arī Bauskas muzejs ar Rotaļlietu ekspozīciju. Akcijai Bauskā jānofotografējas pie keramikas mozaīkas ar ūdens un zivs motīviem. Turpinot ceļu Lietuvas virzienā, vērts iegriezties un nofotografēties pie zaķu skulptūrām dzejnieka Plūdoņa dzimtās mājas – muzejā un pie atpūtas kompleksa "Rožmalas" Ribbes dzirnavām, kuras būs pamanāmas jau no paša lielceļa. Ja doma no Bauskas puses atvest kādu gardu suvenīru, iegriezies Bauskas alus veikaliņā "Bauskas miestiņš un citi labumi".

Rundāles novadā jānofotografējas Mežotnes Vīna kalna pilskalnā, pie Rundāles saules pulksteņiem, kuri rāda arī īpašo Rundāles laiku, un Svitenes muižas. Noteikti jāizmanto iespēja apmeklēt Rundāles pili ar parku, sevišķi peoniju un rožu ziedēšanas laikā, kā arī rekonstruētās Rundāles ūdensdzirnavas. Gardu maltīti organizatori iesaka ieturēt jaunajā restorānā "Rezidence".

Apskatot Rundāles puses objektus, vērts doties uz Lietuvu, kur sagaida Jonišķu novads. Te "pašbilde" jāuztaisa Žagares osa dabas takā un pilskalnā, pie ornamentālajiem jumtiņiem rotātajiem stabu skvēra "Iznīkstošo ciemu gaisma" un rakstnieces Sofijas Kimantaites Čiurlionienes dzimtās mājas. Pašos Jonišķos noteikti apmeklē Lietuvā vienīgo Basketbola muzeju, bet Gasšķiūnu ciemā tradicionālās amatniecības centru. Maltīti vērts ieturēt kafejnīcā "Ukrainos skonis Joniškyje".

Pakrojas novadā jānofotografējas pie Pakrojas novada muzeja "Žiemgala" Žeimelī, Linkuvas Vissvētākās Jaunavas Marijas baznīcas un Rozalimas meža parka iekārtotām takām, netālu no vienas atrodas Zigmantišķu mitoloģiskais akmens. Vērts apmeklēt Pakrojas sinagogu, kas ir vecākā līdz mūsdienām saglabājusies sinagoga Lietuvā un Pakrojas muižas organizēto "Ziedu festivālu", kurš sāksies 20. jūnijā. Ja esi noguris un maršrutu vēlies turpināt nākamajā dienā, šeit iespējams palikt Pakrojas muižas "Malūninkio namas" viesnīcā.

Maršrutu jāturpina ar Pasvales novadu. Te noteikti var apskatīt Kriteņu parku Pasvalē un Auzuolpamūses pilskalnu, bet akcijas fotogrāfiju uzņemt pie Pasvales Dzirnakmeņu muzeja, kurā apskatāma plaša bļodakmeņu. un pie apaļo dzirnakmeņu kolekcijas brīvā dabā, Sigismunda II Augusta pieminekļa un pie Jonišķeles Brīvības pieminekļa. Maltīti var ieturēt restorānā "Amžiu trio".

Biržu novadā apskates vērts ir Biržu pils arsenāls un jaunizveidotais Kirkilu atrakcijas parks, bet fotogrāfija jāuzņem pie Kirkilu karsta ezera takas pontona tilta, kura fonā paveras Kirkilu skatu tornis mēness formā, uz garākā tilta Lietuvā pāri Širvēnu ezeram un Linkēnu minerālūdens mājas "Cerību eņģelis". Maltīti iespējams ieturēt kafejnīcā "Portfolio Art".

Šķērsojot robežkontroles punktu, Skaistkalnē nonāksi Vecumnieku novadā. Te var iegriezties Skaistkalnes katoļu baznīcā un Bārbeles brīvdabas muzejā "Ausekļu dzirnavas" īpaši tradicionālo "Pļaujas svētku" laikā. Fotogrāfijas šajā novadā jāuzņem pie atjaunojamās Kurmenes katoļu baznīcas, Bārbeles sēravota un kokamatnieku sētas "Jūras" Vecumniekos, kurā apskatāma saimnieka Jura Audzijoņa būvētā kapela, Kristus tēls, vējdzirnavas u.c. darinājumi. Maltīti var ieturēt konditorejā-kafejnīcā "Drava".

