Alūksnes muižas parkā izvietota čukstoša laterna, kas tūristus vedina izzināt parka stāstu

Tuvojoties vienām no Alūksnes muižas parka krustcelēm, kas ved uz Eola templi un Fītinghofu dzimtas mauzoleju, ikviens parka viesis, iespējams, nedaudz pārsteigumā samulsīs, jo nupat tur izvietota čukstoša laterna, kas vedina apmeklētājus aiziet līdz mauzolejam un izzināt parka stāstu, "Tūrisma Gidam" pastāstīja Alūksnes muzeja direktore Diāna Pelaka.

Izvietotā laterna trīs valodās tūristus mudina doties uz mauzoleja interaktīvo projekciju, kur no pulksten 10 līdz 22 četrās valodās izstāstīs Fītinghofu-Šēlu dzimtas stāstu un radīs noskaņu dažādām pārdomām.

Foto: Alūksnes muzeja krājums, A.Grīvnieks

Fītinghofu dzimtas mauzolejs ir viens no Alūksnes muižas parka ievērojamākajiem arhitektūras objektiem. Tas atrodas parka tālākajā austrumu stūrī. Mauzolejs ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas celts 1831. gadā Paula fon Fītinghofa laikā pēc arhitekta Krauzes projekta. Celtnē skaidri atainotas ampīra stila norieta iezīmes. Kapliča veidota kā cilindriska centrālbūve, ēkas kupols interjerā simbolizē debesis. Mauzoleja iekštelpā ierīkoti četri diagonāli sakārtoti pusloka logi, lai varētu salasīt uzrakstus uz marmora piemiņas plāksnēm, kas agrāk atradās pie sienas. Zem mauzoleja grīdas izmūrētajās pagraba telpās atradušās baronu dzimtas kapenes. Uz šejieni tika pārvestas Fītinghofu ģimenes locekļu mirstīgās atliekas no Kapsētas pussalas un pat no Rēveles. Apkārt Mauzolejam izrakts grāvis un šī zeme iesvētīta. Mauzolejā tika apglabāti tuvākie Fītinghofu dzimtas radinieki, attālākie – blakus Mauzolejam. 1900. gadā Mauzoleja centrālā daļa aizbērta. Vēlākā laikā apslēptās mantas meklētāji celtnes telpas vidusdaļā uzlauzuši grīdu un cokola sānu sienas, un kapenes izpostītas.

Foto: Alūksnes muzeja krājums, A.Grīvnieks

2018. gada vasarā tika veikta mauzoleja restaurācija Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu programmā "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus" projektā "Gaismas ceļš cauri gadsimtiem". Projektā veikta mauzoleja restaurācija, saglabājot pilnīgu oriģinālās substances apjomu. Projektā laikā veikta jumta konstrukciju un jumta seguma atjaunošana, iesedzot skārda segumu, koka dzegas konstrukciju un krāsojuma restaurācija, ēkas fasādes un iekštelpas restaurācija, ieejas un logu režģu restaurācija, apkārtējās teritorijas labiekārtošana. Tāpat veikta mauzoleja un ar to saistītā Alūksnes muižas parka interaktivitāšu koncepcija un projekts. Koncepts balstīts uz parka radītāju Fītinghofu – Šēlu dzimtas gadsimtiem godā turēto ideālu – izglītot un padarīt pievilcīgus tikumus.

Restaurācijas projekta autors – SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca", arhitekts Laimonis Šmits. Būvdarbus veica SIA "Būvfirma Inbuv". Būvdarbus uzraudzīja būvuzraugs Dāvis Priede no AS "Būvuzņēmums Restaurators". Projekta vadītāja – Alūksnes novada pašvaldības plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanita Adlere. Mauzoleja interaktivitātes un čukstošās laternas idejas un realizācijas autors – dizaina birojs "H2E".