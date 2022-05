Alus, vīns un šmakovka – spirdzinošas ekskursijas pieaugušajiem

Vai Latvijas dzēriens ir alus? Varbūt tomēr "dzimtenīte"? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem par alkohola ražošanas industriju iespējams noskaidrot, apmeklējot spirdzinošas ekskursijas un degustācijas lielākajās ražotnēs Latvijā. Šoreiz "Tūrisma Gids" sagatavojis sešu muzeju un ekskursiju sarakstu, ar kuriem sākt stiprināto dzērienu vēstures un garšas izpētē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aldara alus darbnīca

Aldara alus darbnīca ir modernākais alus muzejs Baltijas valstīs un pirmais Latvijā. Alus muzejs atrodas vēsturiskajā Aldara kvartālā Rīgas nomalē – Sarkandaugavā. Muzeja lepnums ir autentiskā alus vārītavas zāle, kas neskarta saglabāta kopš 1938. gada. Tās senie alus vārīšanas vara katli ir retums, kas saglabājušies līdz pat mūsdienām. Aldara alus darbnīcas viesiem ir iespēja izzināt Latvijā un citviet pasaulē brūvēto alus šķirņu dažādību un šarmu, iepazīties ar alus brūvēšanas noslēpumiem, kā arī pašiem iemēģināt roku alus darīšanā.

Ekskursija "Latvijas balzams" ražotnē

"Latvijas balzams" ražotnē iespējams aplūkot, kā top leģendārais "Rīgas Melnais Balzams", pasaulē slavenie degvīna zīmoli un citi "Latvijas balzama" dzērieni. Tāpat apmeklētāji var izzināt alkoholisko dzērienu ražošanas procesus, nogaršot "Rīgas Melnā Balzama" ekstraktu, ko nav iespējams degustēt nekur citur pasaulē. Ekskursijā apmeklētāji gida pavadībā tiks iepazīstināti ar ražotnes spirta noliktavu, degvīna cehu, "Elit" zāli, pildītavu un liķiera cehu.

Foto: Publicitātes foto

Sabiles Vīna kalns

Sabiles Vīna kalnu pilnīgi noteikti var uzskatīt par Sabiles simbolu. Sabiles Vīna kalns ir unikāls ar to, ka ir ticis ierakstīts Pasaules Ginesa Rekordu grāmatā, kā vistālāk uz ziemeļiem esošais vīna dārzs, kur brīvā dabā aug vīnogas. Kalna virsotne atrodas apmēram 34 metru augstumā virs pilsētas un Abavas upes līmeņa un 115 metri virs jūras līmeņa. No Sabiles Vīna kalna vīnogām darināto vīnu nevar iegādāties, – to var tikai nodegustēt, turklāt tikai vienu reizi gadā – Sabiles Vīna svētkos, kas notiek ik vasaru jūlija pēdējā nedēļas nogalē.

Šmakovkas muzejs

Šmakovka, "dzimtenīte" jeb pašdarinātais spirts ir viena no Latgales kulinārās pasaules neatņemamām sastāvdaļām. Muzejā apmeklētājiem ir unikāla iespēja kļūt par lieciniekiem tam, kā veidojies, attīstījies un mainījies šis tradīcijām bagātais dzēriens. Kā norādīts muzeja tīmekļvietnē, eksponātu klāsta veidošanā piedalījās tuvākas un tālākas apkārtnes iedzīvotāji, kas labprāt dāvināja dažādas ar šmakovkas darināšanu saistītas lietas. Muzeja vajadzībām piedāvātas lielākas un mazākas ierīces, trauki un trauciņi, "trubiņas" un "šļauciņas", mērinstrumenti, glāzes un daudz citu, iespējams, pat sākotnēji neizprotamu priekšmetu. Šmakovkas muzejs ir iekārtots Daugavpilī, Vienības namā.

Alus darītava "Tērvete"

Alus darītavā stundas laikā uzzināsiet, kādi ir alus un kvasa brūvēšanas pamatprincipi un noslēpumi, kā vislabāk putojošo dzērienu baudīt, lai atklātu tā īsto garšu. Pēc nelielas ekskursijas pa ražotni omulīgā degustācijas zālē tiks demonstrēta informatīva filma par nu jau 50 gadus ilgo alus brūvēšanu Tērvetē. Ekskursijas noslēgumā būs iespējams nobaudīt visus alus darītavas "Tērvete" dzērienus ar nelielām uzkodām.

"Mūrbūdu" sidra darītava

Sidra darītavas brūzis atrodas senā mūra ēkā Valkas novadā, kuram blakus ir arī senas Livonijas ordeņa pilsdrupas. Uzņēmums izmanto no vietējām saimniecībām iepirktus ābolus – pārsvarā senākas padomju laika šķirnes, tomēr netālu no brūža ir sastādīti pirmie ekperimentālie ābeļu dārzi. Apmeklētājiems "Mūrbūdu" sidra darītavā pieejamas ekskursijas ar degustācijām un saimnieka vadītām tematiskām meistarklasēm.