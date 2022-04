Apmeklētājiem durvis atkal vērušas Ovišu, Užavas un Akmeņraga bākas

Ievērojot Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus, vairākus mēnešus Ovišu, Užavas un Akmeņraga bākās apmeklētāji netika ielaisti, bet no 1. aprīļa tajās atkal tiek gaidīti industriālā mantojuma un hidrogrāfijas vēstures entuziasti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ventspils brīvostas pārvalde ir atbildīga par Latvijas vecākās – Ovišu bākas, romantiskās Užavas bākas un no apdzīvotām vietām visattālākās Akmeņraga bākas saglabāšanu un uzturēšanu kārtībā. Novērtējot to vērtību un cilvēku interesi, Ventspils brīvostas pārvalde tās ir padarījusi pieejamas publiskai apskatei. Visas trīs bākas ir iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, turklāt joprojām strādā ne tikai kā apskates objekti, bet pilda arī bāku funkcijas.

Latvijas vecākā – Ovišu bāka – atrodas Ovišu zemesragā, 360 metru attālumā no krasta līnijas, aptuveni 25 kilometrus no Ventspils Kolkas virzienā. Torņa augstums – 37 metri. Šeit izveidota arī interaktīva ekspozīcija, kas apmeklētājiem ļauj aizraujošā veidā iepazīties ar bāku vēsturi un to darbību.

Užavas bāka atrodas ap 25 kilometrus no Ventspils Liepājas virzienā. Užavas bāka atrodas uz vienas no trim augstām mežainām kāpām, kuras augstums sasniedz 28 metrus. Torņa augstums – 19 metri.

Līdz Akmeņraga bākai, kas atrodas apmēram 80 kilometrus no Ventspils, var nokļūt, braucot no Ziemupes puses. Bāka ir Akmeņraga galvenā rota – uzkāpjot tajā, paveras neatkārtojams skats uz jūru un apkārtnes mežiem. Torņa augstums – 38 metri.