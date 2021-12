Apslēptais dārgums pašā Lielvārdes sirdī – Rumbiņas ūdenskritums

Ūdenskritumi vienmēr vilinājuši gan vietējos, gan tūristus. To ūdens plūdums, radītās šļakatas un čalas spēj nomierināt un ļauj kaut uz brīdi aizmirst par ikdienas rūpēm. Un, lai arī Latvijā nevarēsim redzēt neko līdzīgu, piemēram, Viktorijas vai Niagāras ūdenskritumam, arī pie mums atrodami šie skaistie dabas veidojumi. Viens no tiem atrodas Lielvārdē – tas ir Rumbiņas ūdenskritums.

Kā vēstīts vietnē ''uzzini-iepazisti.lv'', Rumbiņas ūdenskritums ir patīkams pārsteigums pašā pilsētas sirdī, un šim apgalvojumam ir grūti nepiekrist. Ūdenskritums ir izveidojies uz nelielās Rumbiņas upītes – no tās arī cēlies tā nosaukums. Tas ir 1,8 metrus augsts un palu laikā, upītei izejot no tās krastiem, sasniedz samērā iespaidīgu platumu.

Lejpus ūdenskritumam apmēram 15–20 metru garā posmā upītes krastos arī skatāmi smilšakmens atsegumi, kas veido sava veida kanjonu. Un upītes kreisā krasta atsegumā ir izveidojusies neliela niša, kas ir 2,5 metrus augsta, 4 metrus plata un 1,5 metrus dziļa, teikts Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā.

Jāpiebilst, ka ūdenskritums ir ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis. Un to var apskatīt gan no speciāli ierīkotas skatu platformas, gan no tiltiņa pār upīti.

Pavisam netālu no Rumbiņas ūdenskrituma atrodas arī Lielvārdes muižas parks, kurā apskatāmas Lielvārdes viduslaiku pilsdrupas, par kurām vairāk vari lasīt te, kā arī šeit iepazīstams dižakmens – Lāčplēša gulta, par kuru vairāk vari uzzināt te. Bet turpinājumā piedāvājam virtuāli paviesoties pie Rumbiņas ūdenskrituma.

