Apsoļo Latviju: interesantas pastaigu vietas skaistai atpūtai

Latvijā nudien ir daudz skaistu vietu – atliek vien izvēlēties. Bet ko darīt, ja plašajā piedāvājumu klāstā esi nedaudz apjucis? Gatavojoties starptautiskajai tūrisma izstādei "Balttour 2020", kur būs iespējams arī iepazīties ar Latvijas krāšņo tūrisma piedāvājumu, izstādes eksperti piedāvā iepazīties ar vairākām idejām fantastiskām pastaigām.

Skrīveru dendroloģiskais parks



Foto: Publicitātes attēli



129 gadus senais Eiropas mēroga lepnums – Skrīveru dendroloģiskais parks – dižojas ar vairāk nekā 270 kokaugu sugām, no kurām 33 ir pasaules retumi. Pusotras stundas laikā var iepazīt unikālo parku, turklāt parks ir skaists visos gadalaikos! Ziemā zied burvju lazda, rudenī katsura reibina ar saldu konfekšu smaržu, pavasarī parks zied un plaukst, bet vasarā tajā var baudīt riekstus un ogas. Skrīveros ir vērts atsvaidzināt arī zināšanas par Andreja Upīša darbu “Sūnu ciema zēni” un doties pastaigā pa 800 metrus garo Sūnu taku, kur sastapt 18 no koka veidotus stāsta varoņus.

Aklais purvs Jaunjelgavas novadā



Foto: Publicitātes attēli



Daudzeses pagasta Aklajā purvā ir izveidota gandrīz divus kilometrus gara lokveida pastaigu taka, no kuras var vērot tipiskas augstā purva ainavas, purva ezeriņus un lāmas, kā arī slēgtas mežu ainavas. Pie ezera takas pusceļā ir izveidots ainavisks atpūtas soliņš.

Dabas parki Jūrmalā



Foto: Publicitātes attēli



Pasaku meža ainavai līdzīgu pastaigu 340 gadus senas priežu audzes paēnā var izbaudīt Ragakāpas dabas parka teritorijā, bet īstu dabas mistēriju piedzīvojums rodams Ķemeru nacionālā parka teritorijā. Jūrmalā var izvēlēties kādu no pastaigu maršrutiem, vērot dabu un doties putnu vērošanas ekskursijās. Turklāt var gadīties, ka izdosies sastapt retus mežu, pļavu putnu un ūdensputnu sugu pārstāvjus.

Auces novads miniatūrā



Foto: Publicitātes attēli



Interesantu dienu var aizvadīt arī Aucē, apmeklējot dažādas novada vietas un apskatot Auces novadu miniatūrā. Lielauces pagasta “Krastiņos” Auces novada nozīmīgākos objektus apdzīvo truši, kurus turpat var arī pabarot ar saimnieku sarūpētajiem gardumiem.

Alūksnes muižas parks



Foto: Publicitātes attēli



No vēstures mirkļiem un atmiņām līdz mūsdienīgiem pārsteigumiem – to sola pastaiga pa Alūksnes muižas parku, kas bagāts ar daudzveidīgām mazās arhitektūras formām. Apjūsmo varenās Livonijas ordeņa pilsdrupas un Dienvidu torni Alūksnes pilssalā, dodies pastaigā pa jaunizveidoto taku un nonāc uz Tempļakalna ielas gājēju tilta, kas katrā apaļajā stundā no pulksten 12 līdz pusnaktij priecē ar mūziku 15 minūšu garumā. Savukārt paša Tempļakalna virsotne ar Slavas templi, Saules tiltu un Alūksnes skatu torni ļaus uz pieredzēto palūkoties no cita skatpunkta.

Pastaiga Bauskā



Foto: Publicitātes attēli



Viesošanās Viļa Plūdoņa muzejā, kas izveidots dzejnieka dzīvojamajā mājā, noteikti patiks gan lieliem, gan maziem ceļotājiem. Ekspozīcija veltīta Plūdoņa dzīvei un daiļradei, bet sētā pie Zaķīšu pirtiņas visus sagaida no koka veidota zaķīšu saime. Savukārt Plūdoņa taka gar Mēmeli ved uz dzejnieka iemīļoto darba vietu pie Jautrā strauta.

Zasas muižas parks Jēkabpils novadā



Foto: Publicitātes attēli



Pastaigai vai pieredzei zirga mugurā un karietē var nodoties Zasas muižas parkā. 18. gadsimtā izveidotais ainavu parks atrodas Jēkabpils novadā, un tajā var apskatīt kokus un dekoratīvos stādījumus 23 hektāru platībā. Parka teritorijā pie taciņas uz peldvietu un baznīcu atrodas seno sēļu svētvieta – svētavots. Māras dienā pirms saullēkta no avota pasmelts ūdens dziedinot dažādas kaites.

Ogres Zilie kalni



Foto: Publicitātes attēli



Iecienīta ogrēniešu un pilsētas viesu atpūtas vieta ir Ogres Zilie kalni, kur ir viss nepieciešamais pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai – labiekārtotas piknika vietas, skatu platforma un takas riteņbraucējiem, nūjotājiem un pastaigu cienītājiem. Starp citu, skaidrā laikā no parka skatu torņa var saskatīt pat Rīgas torņus!

Randatu klintis



Foto: Publicitātes attēli



Randatu klintis Apes novadā kopš Daugavas ielejas appludināšanas uzskata par augstākajām dolomīta klintīm Latvijā. Tām apkārt ir izveidota dabas taka ar norādēm un informāciju par apkārtnē esošajām dabas vērtībām. Pēc pastaigas gar klinti ir vērts apskatīt arī 14 kilometrus attālo Zvārtavas pili, kas celta 1881. gadā un ir viens no spilgtākajiem neogotikas stila arhitektūras pieminekļiem Latvijā.

Tērvetes dabas parks



Foto: Publicitātes attēli



Sprīdītis, Lutausis, Meža ķēniņš, rūķu saime – šos un daudzus citus Annas Brigaderes lugu varoņus var sastapt “Latvijas valsts mežu” dabas parkā Tērvetē. Tā ir viena no tūristu iecienītākajām un ģimenei draudzīgākajām vietām Latvijā. Īpaši lielu interesi apmeklētāji izrāda par Pasaku mežu, Atrakciju laukumu un Rūķīšu mežu.

Ērberģes muižas parks



Foto: Publicitātes attēli



Noslēpumaina un leģendām apvīta pastaiga izdosies Ērberģes muižas parkā Neretas novadā. Jau vairākus gadu desmitus Ērberģes muiža uzņem Mazzalves pamatskolas skolēnus, taču par tās senākajiem iemītniekiem atgādina spoks – Zilā dāma. Barona fon Hāna māsa muižas kamīnzālē izdarījusi pašnāvību mīlestības dēļ, un zinātāji teic, ka joprojām ik pa laikam dāma pa muižu pastaigājas. Pie muižas izveidota arī “Zilās dāmas taka”, bet muižas teritorijā atrodas 350 gadus vecs dižozols.

"Tūrisma Gids" atgādina, ka no 31. janvāra līdz 2. februārim Ķīpsalā notiks 27. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus “Balttour 2020”, kur sezonas jaunumus, populārākās ceļošanas iespējas, īpašos piedāvājumus un izdevīgus pirkumus Latvijas apceļošanai un pasaules atklāšanai piedāvās vairāk nekā 860 tūrisma uzņēmumu.