Ar Latvijā ražotu mikrobusiņu notiek ekskursija pa Līgatni

Līgatnē Cēsu novadā šogad jaunums – ekskursija ar Latvijā ražoto retro mikroautobusu "Latvija". Braucienā var apskatīt industriālo papīrfabrikas ciematiņu un iepazīt to no pavisam cita skatu punkta, kā arī uzzināt Līgatnes vēsturi un baudīt Gaujas Nacionālā parka ainavas.

Ekskursijas laikā no gida uzzināsi, kā radās un attīstījās Līgatne un apskatīsi tās nozīmīgākās un skaistākās vietas. Ekskursijas notiek sestdienās un svētdienās no pulksten 10 līdz 18 katru stundu un to ilgums ir apmēram 45 minūtes. Sākums pie klints "Lustūzis" Spriņģu ielā 3, Līgatnē.

"Retro tūres" pasažieru mikroautobuss "Latvija" (modelis RAF 2203-01) ražots 1991. gadā Jelgavā. 20 gadus tas nostāvējis garāžā Lietuvā, vēlāk atjaunots un pēc ilgiem laikiem atkal izbraucis ielās 2023. gadā. Līdz mūsdienām "Latvijas" saglabājušās nelielā skaitā, jo šos auto nevarēja iegādāties privātpersonas, tie bija paredzēti valsts iestādēm un uzņēmumiem. Starp citu, arī Līgatnes papīrfabrikā tāds bija, norāda "Retro tūre" pārstāve Sintija Vanaga.

Līgatne atrodas Gaujas Nacionālajā parkā aptuveni 60 kilometrus no Rīgas. Tās vēsture aizsākās ar upi Līgatni, kuras krastos sāka ražot papīru. Fabrikas īpašniekiem vajadzēja darbiniekus, bet tiem mājas, kur dzīvot. Tā papīrfabrika uzbūvēja koka strādnieku mājas, slimnīcu, dzemdību namu, pirti, krogu, brūzīšus un visu, visu nepieciešamo dzīvošanai. Līgatnes smilšakmens klintīs tika izveidoti pagrabi, kur pa ziemu uzglabāt kartupeļus, ievārījumus un citus konservējumus. Pavisam 333 pagrabus, kas saglabājušies vēl līdz šai dienai.

Ko vēl darīt brīvdienās Līgatnē? Vanaga iesaka pieteikties vīna degustācijai smilšakmens alā romantiskā sveču gaisotnē vai apmeklēt Līgatnes vīna darītavas veikaliņu vēsturiskajā aptiekas ēkā, kur vari nogaršot vairāk nekā 60 dažādus dzērienus: ogu un augļu vīnus, liķierus, destilātus un Baltijas kausa ieguvēju – ābolu ledus vīnu. Iepazīsti vietējo amatnieku darinājumus: ozolkoka virtuves dēlīši, pie klints Lustūzis tirgojas bērza tāšu pinējs, kā arī rokdarbu meistare ar adījumiem, ievārījumiem, paklājiem un daudz ko citu.

Turpat netālu vari paēst pusdienas kādā no krodziņiem, restorānā vai pieteikties uz pusdienām Pavāru mājā. Apmeklē Tīklu parku, izstaigā Līgatnes dabas takas, taku gar upi, apskati Līgatnes pārceltuvi. Augšlīgatnē darbojas Vienkoču parks ar Koka amatniecības muzeju. Skaļupēs – Padomju slepenais bunkurs.