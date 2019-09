Ar motocikliem gar Latvijas pierobežu: aizaugušas stigas un leģendām apvīti apskates objekti

"On The Way of Freedom" ir motoceļotāju grupa, kas dodas dažādās ekspedīcijās, dokumentējot piedzīvojumus. Viens no projektiem, kurā piedalās apvienība, ir arī "1836", kas paredz tieši tik kilometrus garu taku apkārt Latvijai. Šoreiz viņu 12. ekspedīcija.

Rīga- Aknīste-Pilkalne. Beidzot pēc ilgākas pauzes esam atsākuši pētīt pierobežu "1836" projektā. Mūsu komandai ir pievienojies jaunais aktieris Āris Matesovičs, kuram mototehnika nav sveša.

Laika ziņas pārliecinoši sola mums pārbaudījumus, bet tie mūs neattur pirmdienas rītā iestumt busā zili baltos draugus, kuri pēc ziemas guļas gaida savu iespēju atgriezties Leišmalītē.

No Aknīstes ducinām caur pielijušajiem laukiem un pļavām, kas mūs virza Pilkalnes muižas virzienā, kur atjaunotajā Lintenu muižā mūs gaida Irma un Valdis Tomsoni.

Foto: Privātais arhīvs

Jau pēc pāris nobrauktiem kilometriem mums nākas risināt konfliktu ar jaunu, agresīvi noskaņotu jaunsaimnieku, kura īpašumā mēs nomaldoties esam nonākuši. Šī situācija zināmā mērā atgādina dažas epizodes 60. gadu amerikāņu kulta filmā "Easy Rider", kuru Āris, pēc mana ieteikuma, noskatījās vakarā pirms brauciena. Busā bija laiks pārspriest it kā dīvaino epizodi filmas beigās, kur tiek uzsākta apšaude ar motociklistiem. Tā bija atklāta tēma gan Amerikā pirms 60. gadiem, gan arī šobrīd mūsdienu Eiropā. Tā aptver konfliktu starp lopkopjiem un motobraucējiem. Katram ir sava taisnība, bet, kā konflikti tiek risināti, reizēm ir kino cienīgi. Šoreiz arī Leišmalītē.

Pārbaudījumus tehnikai un mums radīja aizaugusi stiga pie varenā Stupeļu pilskalna, kur Imanta Ziedoņa vadītā dižkoku atbrīvotāju grupa uzstādījusi akmeni ar uzrakstu.

Ap deviņiem vakarā nosaluši, izlijuši, caur caurēm slapji ieripojam Pilkalnes muižas pagalmā, kur Haskijus sagaida naktsmājas klētī, bet mūs Irmas kundzes siltās vakariņas un izkurināta istaba vienā no muižas ēkām.

Foto: Privātais arhīvs

Par Tomsonu pāra saimniekošanu muižā uzzinājām, iepazīstot Imanta un Rimanta Ziedoņu "Leišmalīti", un ar prieku var pārliecināties, ka pēc 10 gadiem viss ir attīstījies tikai pozitīvi.

Valdis ir lielisks stāstnieks un mēs atvērtām mutēm klausāmies šos aizraujošos stāstus par to, kā cilvēki, ziedojot savu enerģiju ilgākā dzīves posmā, ir saglabājuši vēl vienu skaistu vietu Latvijas pierobežā, pretim saņemot gandarījumu par paveikto un dzīvotprieku.