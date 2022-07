Asu izjūtu cienītājiem – lēciens ar virvi no Slokas papīrfabrikas torņa

Ja vēlies izbaudīt brīvo kritienu un piedzīvot sajūtas, kuras sniedz iespaidīgs lēciens, tas ir iespējams, turklāt tepat Latvijā! Meties 47 metru garā lēcienā no Slokas papīrfabrikas torņa un piedzīvo neaizmirstamas sajūtas vienatnē vai ar kādu kopā! Vairāk par to "Tūrisma Gidam" stāsta Ance Vesa no "Ropejumping.lv".

"Ropejumping.lv" šobrīd ir vienīgā virvju lēkšanas komanda Latvijā, kas piecu gadu darbības laikā iekarojusi vairāk nekā 30 lēkšanas objektus, un lepojas ar jaunāko lēcēju – četrus gadus vecu meitenīti un vecāko – 68 gadus vecu dāmu. Ance stāsta, ka šis gads ir zīmīgs, jo veikti vēsturiski lēcieni no Senā ķieģeļu tilta pār Ventu Kuldīgā.

Šobrīd Baltijā nav pieejami augstāki lēcieni ar virvēm kā tie, kas iespējami Slokas papīrfabrikā – 47 metri. Ance piebilst, ka vēl ir komanda Lietuvā, kas piedāvā virvju lēcienus no 38 metru augstuma. Lai lektu no Slokas papīrfabrikas, vecums nav noteicošais, būtiskāks ir augums un svars. Ieteicamais augums ir 1,50 metri, jo mazāka auguma cilvēkiem uzkāpšana tornī var būt izaicinoša. Svars ir ierobežots – ne mazāk kā 40 un ne vairāk kā 200 kilogrami.

Lecot ar virvi, viens lēciens var aizņemt no piecām līdz pat 15 minūtēm, viss atkarīgs no paša cilvēka un viņa drosmes uzkāpt tornī, saņemties un izlekt. Ieteicams vilkt ērtu apģērbu, lai gan ir dāmas, kas lec arī kleitās, un tas netraucē.

Mazliet par pašu lekšanu, lai zini, kam gatavoties, ja vēlies pieredzēt adernalīna piesātinātas sajūtas. Ance stāsta, ka ir lēkšanas platforma, no kuras tiek veikti lēcieni un lēkšanas iespējas ir neierobežotas – to var darīt ar ieskrējienu vai bez, lēkt pa priekšu ar kājām vai galvu, uz vēdera vai muguras, acīm ciet vai vaļā, kliedzot vai klusējot. Ja esi īpaši drosmīgs vai atlētisks, vari uztaisīt arī kādu triku.

Ja izvēlies "Ropejumping.lv", tad lēkt ar virvi vari vienatnē vai kopā ar kādu tandēmā. Ance norāda, ka individuālais lēciens dod lielāku lēkšanas brīvību, kur lēmums un darbība atkarīga tikai no tevis paša, bet, tā kā lēciens tandēmā tiek dalīts vēl ar kādu, lēkšanas iespējas un emocijas ir citas, turklāt tiek dalītas ar otru.