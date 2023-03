Atpūta skaistajā Valmierā – ko vērts apskatīt un izbaudīt pilsētā un apkaimē

Aptuveni 100 kilometrus no Rīgas atrodas viena no lielākajām un skaistākajām Vidzemes pilsētām – Valmiera. Te vienmēr kūsā dzīvība un skan cilvēku čalas, bet kultūras pasākumi kļuvuši par neatņemamu pilsētas sastāvdaļu. Savukārt 22. aprīlī Valmierā notiks taku skrējiena "Stirnu buks" Gaujmaliešu posms, kura laikā var ne vien pārbaudīt savus spēkus kādā no trasēm, bet arī apskatīt seno pilsētu un tās apkaimi.

Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca



Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas viduslaiku arhitektūras pieminekļiem, kurā atrodas vērtīgi mākslas pieminekļi – viduslaiku kapu plāksnes, gleznotāja Kārļa Kristiana Fogela-Fogelšteina altārglezna, 18. gadsimtā darināta kancele, kā arī Eiropā nozīmīga mākslinieka Fridriha Ladegasta ērģeles.

Baznīcas darba laikā var uzkāpt baznīcas tornī, kur pa ceļam iespējams aplūkot gan baznīcas zvanu un pulksteņa mehānismu, gan arī tornī iebūvēto nelielo izstāžu zāli, kur viena no gleznām "atdzīvojas", sastopot savus viesus.

Fantāziju zeme "Neonija"



Fantāziju zeme "Neonija" ir unikāla vieta, kura izrauj no ikdienas rutīnas un aizved uz fantāziju pasauli. 250 kvadrātmetru lielajā platībā ir izveidotas ekspozīcijas, kas pārsteidz ar putnu dziesmām, ūdens čaloņu, unikāliem ūdenskritumiem un pilošām gleznām. Savukārt "Neonijas" sienu raksti glabā gadsimtu ilgu mīlas stāstu, kas ietērpts maģiskās krāsās un instalācijās, ļaujot to izbaudīt ikvienam apmeklētājam.

Sietiņiezis



Sietiņiezis atrodas Vaidavas pagastā, un tiek uzskatīts par vienu no gleznainākajiem iežiem Latvijā. Iespaidīgais iezis vienlaikus ir arī lielākais baltā smilšakmens atsegums Baltijā – 15 metrus augsts un 400 metrus garš, informē Valmieras Tūrisma informācijas centrs. Tā apkārtnē plešas ainaviski priežu meži, bet no Sietiņieža dienvidu puses paveras iespaidīgs skats uz Gaujas senleju.

Gar Sietiņiezi ir labiekārtota lokveida dabas taka, kuras apskatei nepieciešamas apmēram 45 minūtes. Pastaigas laikā var aplūkot gan nelielas alas un nišas, gan erozijas gravas, kā arī veidojumus, kas atgādina stabus.

Mini zoo "Mežiņi"



Mini zoo "Mežiņi" ir Latvijas lauku amatniecības un dzīvnieku sēta, kas atrodas Dikļu pagastā. Te var aplūkot, samīļot un protams, pabarot visdažādākos mājdzīvniekus un mājputnus. Savukārt "Mežiņu" saimniece Inguna iepazīstinās ar Angoras trušu vilnas pārstrādes procesu no truša cirpšanas līdz vilnas vērpšanai.

Valmiermuižas alus darītava



Valmiermuiža kopš seniem laikiem ir bijis izsmalcināts galamērķis. Viesmīlīgi un smalki tiek uzņemts ikviens ciemiņš – tā šeit pieņemts kopš Pētera Augusta Frīdriha laikiem. Šobrīd alus darītava piedāvā arī ekskursijas, lai nesteidzīgo alus brūvēšanu varētu skatīt paša acīm. Valmiermuižas stāstnieki izrādīs, kā no Valmiermuižas dzīļu ūdens, iesala, apiņiem un rauga top gards, dabīgs, karalisks alus svētku galdam. Ekskursija ilgst aptuveni divas stundas.

Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs "Ztornis"



Zilākalna pagastā sena ūdenstorņa telpās un mūsdienīgā piebūvē atrodas Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs "Ztornis". Šeit var apskatīt vēsturisko ekspozīciju par dabas objektu un svētvietu Zilaiskalns, kā arī par industriālo objektu – ūdenstorni.

Pēc ekskursijas iespējams izbraukt ar sliežu velosipēdiem pa šaursliežu dzelzceļa sliedēm, kas kādreiz veda uz kūdras purvu.

Skaņākalna dabas parks



Mazsalacā atrodas Skaņākalna dabas parks, kur ir izveidota apmēram trīs kilometrus gara taka, kas aptver Salacas senlejas krāšņāko posmu ar smilšakmens atsegumiem, alām, avotiem un priežu mežaudzi. Dodoties pa taku, var vērot vairākus neparastus dabas veidojumus: Vilkaču priedi, Velnakmeni, Eņģeļu alu, Sapņu trepes, Velna alu, Skābumbaļļu, Rūķu taku, Neļķu klintis, Velna kanceli un Skaņokalnu.

Burtnieku ezers



Burtnieku ezers ir ceturtais lielākais ezers Latvijā, kas lepni plešas Ziemeļvidzemes rietumdaļā. Ezera krastā atrodas divi dabas vērošanas skatu torņi. Vienu no tiem var sasniegt, dodoties aptuveni divu kilometru garā pastaigā pa Vīsraga dabas taku, kas ved gar ezera krastu. Savukārt otrs skatu tornis atrodas ezera ziemeļaustrumu pusē. No abiem skatu torņiem paveras apburošs skats uz ezera floru un faunu, tostarp putniem un zirgiem.