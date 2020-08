Jau augusta vidū plānots uzsākt Piņķu ūdenskrātuves apkārtnes labiekārtošanas darbus, kuru rezultātā taps promenāde – labiekārtots gājēju celiņš ar atpūtas saliņām ap ainaviski skaisto ūdenstilpi, pastāstīja Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piņķu ūdenskrātuves apkārtne gadu gaitā kļuvusi par vienu no iecienītākajām aktīvās atpūtas vietām Babītes novadā. No Babītes pagasta centra Piņķiem, kājām ejot Liepājas šosejas virzienā, tā sasniedzama vien pāris minūšu laikā. Ūdenskrātuvi no vienas puses ieskauj mežs, no otras – rekreācijas teritorija, kas mijas ar dažādām aktīvās atpūtas aktivitātēm paredzētiem sporta laukumiem. Pie Piņķu ūdenskrātuves savu mājvietu radis ūdens slēpošanas centrs, šeit ik gadu tiek organizētas Babītes novada vasaras sporta spēles, pludmales volejbola turnīri un strītbola sacensības. Ērtākai piebraukšanai 2016. gadā izbūvēts plašs automašīnu stāvlaukums. Pērn aktīvās atpūtas zonā līdztekus volejbola, futbola, strītbola un trenažieru laukumiem uzstādīti seši inovatīvi āra spēka trenažieri un divi āra tenisa galdi, kas jau guvuši lielu atsaucību.

Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja Jolanta Ivanova stāsta, ka ideja ap ūdenskrātuvi izbūvēt gājēju/velo celiņu ar atpūtas saliņām gaisā virmojusi jau sen. Vairāku gadu garumā saņemti neskaitāmi iedzīvotāju ierosinājumi par to, kā šī teritorija būtu izmantojama lietderīgāk. Vieni rosinājuši ap ūdenstilpi ierīkot slēpošanas trasi un mākslīgo pludmali, citi – paplašināt jau esošos volejbola laukumus. Tomēr vislielāko popularitāti guvusi ideja par promenādes izbūvi.

Patlaban līdz projekta īstenošanas sākumam ir atlikušas vairs tikai dažas dienas – jau augusta vidū plānots uzsākt būvdarbus, kuru rezultātā paralēli ūdenskrātuves krastiem tiks izbūvēts pusotru kilometru garš apgaismots gājēju/velo/skrituļošanas celiņš, ierīkotas trīs atpūtas vietas ar labiekārtojuma elementiem – velo novietnēm, soliņiem, atkritumu un dzīvnieku ekskrementu urnām. Ūdenskrātuves stūrī, kur atrodas ūdens slēpošanas centrs, plānots izbūvēt stāvlaukumu piecām vieglajām automašīnām. Tāpat plānots veikt krastu stiprināšanas darbus un aizbērt grāvi pie bērzu birzītes. Apbūvēti tiks divi zemes gabali – Rīgas iela 1 un "Vēja ziedi".

Plānots, ka gada nogalē – ap Ziemassvētku laiku – promenāde jau būs apmeklētājiem atvērta, tomēr līdz tam Babītes novada pārstāvji aicina iedzīvotājus un viesus būt iecietīgiem pret būvdarbu radītajām neērtībām, pēc iespējas izvairīties no pulcēšanās Piņķu ūdenskrātuves apkaimē.