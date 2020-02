Bauskas pusē upes jau gatavas laivošanas sezonai

Bauskas pusē iecienītākās upes laivošanai ir Mēmele, Mūsa un Lielupe. Šobrīd ir īstais ūdens līmenis tiem, kuriem patīk laivot agrā pavasarī, baudot gan Latvijas-Lietuvas pierobežas ainavas, gan Zemgales plašumus un dolomīta atsegumus, "Tūrisma Gidam" pastāstīja Bauskas tūrisma informācijas centra (TIC) vadītāja Inese Turkupole-Zilpure.

Populārākie maršruti laivošanai ir no Lielmēmeles līdz Skaistkalnei, no Skaistkalnes līdz Bauskai vai no Bauskas līdz Mežotnei. Laivu nomu pa šiem maršrutiem un arī labiekārtotas atpūtas vietas Bauskas pusē piedāvā vairāki apkārtnes uzņēmēji, tāpēc Bauskas TIC apkopojis populārākos maršrutus un nomas punktus no Kurmenes līdz Mežotnei. Nesen Bauskas, Jelgavas un Pierīgas partnerības izdevušas arī praktisku tūrisma karti "Iekustini Lielupi", kas lieti noderēs visiem laivošanas entuziastiem.

Sīkāka informācija par maršrutiem un kartes atrodama mājas lapā "Visit.bauska" un Bauskas TIC.