Bez agras celšanās un ar spa noslēgumā. Vienas dienas pārgājiens Pierīgā

Pārgājiens ārpus Rīgas, ko viegli pieveikt bez īpašas plānošanas, neticami labas fiziskās sagatavotības un, pats galvenais, uz kuru nav jāceļas pirms saullēkta. Tā es raksturotu apmēram 20 kilometrus garo maršrutu, kuru marta beigās mēroju kopā ar divām citām dāmām. Tā kā mums patīk sevi palutināt ne tikai ar atrašanos dabā, bet arī labu relaksēšanos, pārgājienu noslēdzām ar spa apmeklējumu. Un to visu paspējām vienas dienas laikā.

Mūsu maršruts bija Murjāņi–Sigulda. Pārgājienus parasti plānoju līdzīgi tam, kā to dara liela daļa pārgājienos gājēju, – apmēram kaut ko paskatos un apmēram kaut kur eju. Protams, cienu privātīpašumus un cenšos izvairīties no vietām, kas nav paredzētas izbradāšanai. Šajā reizē kā pamatu pārgājienam izmantoju Mežtakas 4. posma plānu, (to vari apskatīt te), izpētīju iespējas uz maršruta sākuma un beigu punktiem nokļūt ar sabiedrisko transportu un daudz nebēdāju.

Kāpēc izvēlējos tieši šo posmu? Pārgājienam vajadzēja atbilst vairākiem kritērijiem:

lai viegli nokļūt no Rīgas un atpakaļ;

lai varam iekļauties vienā dienā;

lai ceļā nav jādodas pārāk agri (izbraukšana pirms pulksten 8 nozīmētu "pārāk agri");

lai galapunktā varētu nedaudz atpūsties, piemēram, aiziet uz spa (ko mēs arī darījām).



Apspriežoties secinājām, ka sāksim ceļu apmēram no tās vietas, kas norādīta oficiālajā Mežtakas aprakstā. Bijām pārliecinātas, ka 19 kilometrus varam noiet apmēram sešās stundās, ieskaitot ēšanas pauzes un slaistīšanos tādā apmērā, kādu uzskatīsim par vajadzīgu.