Zem kājām līgojas zeme, apkārt valda teju apdullinošs klusums, un ik pēc soļa uz tevi veras zilas vai melnas akaču acis, kas pat neslēpjas aiz kroplajām, sīkajām, bet, izrādās, simtgadīgajām priedītēm. Laipni lūgti purvā!

Izsenis purvi bijuši noslēpumainas, šausmu stāstiem apvītas teritorijas, kur dzīvo Bāskervilu suņi, uzglūn viltīgi akači un bez pēdām pazūd cilvēki. Šodien purvi zaudējuši daļu savas mistikas, ir zinātnieku izpētīti un izskaidroti un kļuvuši par iecienītu atpūtas vietu, kur vērot neparastas dabas ainavas. Tomēr joprojām purvos var atklāt vietas, kur cilvēks savu kāju vēl nav spēris. Arī Latvijā, jo mums ir vairāk nekā 5000 purvu! Viss, kas nepieciešams, – vēlme staigāt, purva kurpes, atbilstošs apģērbs, kādam varbūt arī drusciņ vairāk drosmes un zinošs gids.

Pastaigas purvā ar īpašām kurpēm – nejaukt ar iešanu pa laipām dabas takās – ir salīdzinoši jauns aktīvās atpūtas veids, īstens 21. gadsimta "bērns". Viens no šīs kustības aizsācējiem ir Kristaps Kiziks, kuram, studējot ģeogrāfiju, bija vajadzība pašam izstaigāt purvus, un tā radās interese par šādiem pārgājieniem. Tagad viņš kopā ar domubiedriem jau sešus gadus piedāvā dažādus pārgājienu maršrutus. "Studējot ģeogrāfos, mums vajadzēja purva kurpes, iepatikās staigāt pašiem, un izdomājām piedāvāt arī citiem. Tobrīd neviens to nedarīja un bija forši būt pirmajiem," stāsta Kristaps. ""Purvu bridējiem" ir aptuveni 30 maršruti pa visu Latviju, aktuāli no tiem ir apmēram 20. Visi zina Ķemeru un Cenas tīreli, bet ir arī Stompaku purvs, Dunikas purvs pie pašas Lietuvas robežas Liepājas pusē, Latgalē pie Lubāna, daudz purvu pie Igaunijas robežas un citur."