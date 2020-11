Brīvdabas muzejā atklās tradicionālo masku taku

No salnu mēneša 6. dienas līdz vilku mēneša 6. dienai Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs aicina uz rudens masku taku un tradicionālo masku izstādi "Starp divām saulēm". Pavadot laiku brīvā dabā, laikā no 6. novembra līdz 6. decembrim muzejā varēs izzināt budēļu maskošanās tradīcijas, apskatīt tradicionālās rudens maskas, kā arī noskaidrot to simbolisko nozīmi, pastāstīja Brīvdabas muzeja pārstāve Harita Maniņa.

"Maskošanās zemnieku dzīvē rituālā gada ietvaros ir būtiska latviešu tradicionālās kultūras sastāvdaļa. Tā saistīta ar gada tumšā laika periodu – rudeni, ziemu un pavasara sākumu, kad dienas garuma attiecība pret nakts garumu novirzās par labu pēdējam. Latviešu tradicionālo masku izskats un darbība rāda, ka šādi personāži nav piederīgi ikdienas pasaulei. Tie ilustrē citpasaules iemītnieku manifestāciju un atspoguļo mirušo pasauli, dabas garus vai mītiskos tēlus. Maskas ir savdabīgi svētku starpnieki un atklāsmes instrumenti. Starpnieki, kuru uzdevums ir savienot divas dažādas realitātes, pasaules. Var teikt, ka maska padara neredzamo par redzamu, sekmējot pārdabiskā saprašanu, saziņu ar to. Rudens–ziemas pārejas laikā masku pulkā ir tēli, kas simbolizē mītiskos senčus (vecīši, dādi, spoki). Masku gājieni, kas notikuši Veļu laikā, bijuši klusāki, tiem bijis arī vakarēšanas raksturs. Vecīšos un sevišķi Katrīnās maskotājas pārsvarā bijušas sievietes, savukārt Mārtiņos vairāk gājuši vīrieši, līdz ar to šo masku raksturs salīdzinoši bargāks," stāsta masku pētniece Aīda Rancāne.

Arī Brīvdabas muzejā apmeklētāji varēs sastapt rudenim raksturīgos Mārtiņbērnus jeb Spalvainos Mārtiņus, Katrīnas, Baltos vecīšus jeb senču garus, kā arī tāšu, niedru un salmu vecīšus. Masku takā būs arī īpaša Pēriena vieta. Pēriens tradicionālajā kultūrā ir aktuāls visos maskošanās posmos, bet rudenī žagaru bunte nepieciešama tā dēvētajai Mārtiņa dzīšanai, lai pa jokam iepērtu mājas saimi. Ticējums vēsta – ja Mārtiņbērni kādu nolēmuši nopērt, nevajag bēgt zem gultas, jo tad visu mūžu cilvēks būs bailīgs.

Muzejā no Mārtiņiem līdz Meteņiem būs apskatāma arī tradicionālo masku izstāde "Starp divām saulēm", kas ir veltīta Ziemassvētku maskām. Šoreiz izstāde apskatei ir eksponēta netradicionāli – caur Hernhūtiešu saiešanas nama logiem. Izstādi veidojuši masku pētnieki Aīda Rancāne un Andris Kapusts.

Sekojot saules kalendāram, tradicionālās rudens laika maksas muzejā varēs aplūkot no 6. novembra līdz 6. decembrim, savukārt ziemas maskas no decembra vidus līdz janvāra vidum, bet pavasara iezvanītāja Meteņa maskas no janvāra vidus līdz februāra vidum.

Apmeklētājus aicina ievērot muzeja un valdības norādījumus par ierobežojumiem, distancēšanos un citiem drošības jautājumiem. Apmeklējot muzeja eksponātēkas vai citas iekštelpas, obligāti jāvalkā sejas maska.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.