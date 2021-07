Brīvdienas Latgalē: ko apskatīt un izbaudīt zilo ezeru zemē

Jau atkal klāt brīvdienas, kas mūs lutina ar siltiem saules stariem, un tas nozīmē – laiks pamest savu mitekli un doties kādā brīvdienu izbraucienā. Ja vēl nezini, ko no plašā Latvijas tūrisma piedāvājuma apskatīt, zini – Latgales iepazīšana nekad neliks vilties, pat tad, ja tur jau vairākkārt būts iepriekš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ne velti Latgali sauc par zilo ezeru zemi – tās robežās ir vairāk nekā 1200 ezeru, un apskates vērts ir ikviens no tiem. Atpūta uz vai pie ūdens Latgalē pavisam noteikti patiks ne tikai tiem, kas vēlas atvēsināties, bet arī kvēliem makšķerniekiem. Protams, Latgale ir īpaša ar tās dažādajām garšām, tāpēc, atpūšoties šajā Latvijas pusē, vērts iebraukt kādā no vietējiem krodziņiem vai kafejnīcām. Kā arī viesošanās Latgalē nav iedomājama bez kāpiena vismaz vienā skatu tornī, kādas baznīcas apskates vai neliela pārgājiena pa kādu no dabas takām.

"Tūrisma Gids" turpinājumā piedāvā iepazīties ar Latgales tūrisma piedāvājuma izlasi un izplānot savas ideālās brīvdienas šajā pusē.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.