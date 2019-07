Brīvdienas Litenē – ko apskatīt ainaviskajā ciematā Gulbenes novadā

Par Litenes simbolu tiek dēvēts ritenis. Šis mīts radies no dziesmas ''Uz Liteni, uz Liteni ar vecu koka riteni". Par godu tam, Litenes centrā, netālu no muižas, ir izveidots Riteņu parks. Tajā apskatāmi dažnedažādi uzņēmēju, iestāžu un Gulbenes novada pagastu pārvalžu dāvinātie vides objekti – riteņi. Katrs no tiem ir unikāls un neatkārtojams. Ikviens ir aicināts papildināt Riteņu parku, uzbūvējot savu neatkārtojamo riteni.