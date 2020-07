Brīvdienu ceļvedis: kur šogad notiek Zvejnieksvētki

Lai arī Covid-19 izplatības dēļ ne tik pompozi, bet daudzviet Latvijā Jūras un Zvejnieksvētki norisinās ierastajā laikā, proti, jūlija otrajā nedēļas nogalē. Kur, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, iespējams doties svinēt šos svētkus?

Ventspils

11. jūlijā Jūras svētki būs Ventspilī. Svētku aktivitātes šogad noritēs pavisam netradicionāli – koncerti, sporta aktivitātes, darbnīcas un izklaides notiks vairākās vietās pilsētā, galvenokārt piejūras zonā, teikts pieejamajā oficiālajā informācijā. No rīta tiks godināti bojā gājušie jūrnieki un zvejnieki, bet vēlāk daudzviet pilsētā norisināsies dažādi muzikāli pasākumi un sportiskas aktivitātes. Protams, neizpaliks arī svētku tirgus, dažādas darbnīcas roku veiklībai un radošam garam par godu jūrai un jūrniekiem, zivju bufete un svētku īpašā zivju zupa. Vairāk informācijas šeit.

Kolka

Jūras svētki Kolkā? Jā, protams! 11. jūlijā no pulksten 10 līdz 12 Kolkas Lībiešu saieta nama pagalmā norisināsies lauku labumu tirdziņš, vēlāk interesentus izklaidēs radoša muzikālā nodarbība ikvienam Kolkas Lībiešu saieta namā, bet vēlāk būs Neptūna svītas brauciens cauri Kolkai. Svētku izskaņā koncerts, kā arī spēlfilmas "Vajadzīga soliste" brīvdabas seanss. Vairāk informācijas šeit.

Jūrmalciems

11. jūlijā Nīcas novada Jūrmalciemā svētki nemainīgi norisināsies pie "Smaragdas", kur tiks godināti vietējie zvejnieki un sagaidīts Neptūns. Skatītājus priecēs Liepājas Tautas teātris ar izrādi "Sievu kari ar Belcebulu", savukārt mazākie apmeklētāji varēs izbaudīt Zinātnes un inovācijas centra eksperimentu šovu. Protams, būs arī tradicionālās zivju zupas vārīšana un lustīgas dziesmas. Vairāk informācijas šeit.

Roja

11. jūlijā interesenti būs gaidīti Rojā. Tur solās būt branga programma. Jau no agra rīta visi aicināti izvingroties, bet vēlāk doties uz tirdziņu. Būs vizināšanās jūrā ar kuģīti, dažādas sporta sacensības, kā arī izbaudāmas izstādes. Zivju zupas, izbraucieni ar SUP dēļiem, kā arī koncerti un jūras valdnieka apsveicināšanās brauciens Rojas ielās. Vairāk informācijas šeit.

Salacgrīva

Jūras svētki 11. jūlijā tiks svinēti arī Salacgrīvā. Jau no paša rīta, proti, pulksten 8 interesentus sagaidīs amatnieku un mājražotāju tirdziņš, savukārt vēlāk ikviens var izmēģināt savus spēkus dažādās aktivitātēs – zābaka un glābšanas riņķa mešanā, kā arī vides dizaina zivju apgleznošanā ģimenes lokā. Protams, neizpaliks arī muzikāli pārsteigumi. Vairāk informācijas šeit.

Engure

Sestdien, 11. jūlijā, no pulksten 8 Engures tirgus laukumā darbosies amatnieku un mājražotāju tirdziņš, no pulksten 10 tiks modināta Engure kopā ar Jūras māti un orķestri, savukārt Engures sporta stadionā no pulksten 11 norisināsies sporta sacensības. Vēl būs iespēja vizināties ar laivu kopā ar kapteini Juri, radoši darboties Engures muižas parkā, piedalīties Zvejnieksvētku orientēšanās pasākumā, kā arī piedalīties citās aktivitātēs. Vairāk informācijas šeit.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.

