Brīvdienu maršruts: apskates vērtas vietas Iecavas novadā

Pašā Latvijas vidienē – starp Bausku un Rīgu – atrodas ciems Iecava. Ciems izkopis sev raksturīgo, gaisīgi vieglo un straujo šarmu savas vairāk nekā 500 gadus ilgās pastāvēšanas laikā un turpina to spodrināt ik dienu. Novadā ir apvienojušies dažādi tūrisma objekti, piedāvājot novada viesiem iespēju iepazīt gan vēsturi, gan augu un dzīvnieku pasauli, gan aktīvo atpūtu, "Tūrisma Gidam" pastāstīja Bauskas reģiona tūrisma informācijas centra pārstāvji.

Dodoties no Rīgas uz Iecavu, ceļotāji var iepazīt neparasto dzīvnieku pasauli, apmeklējot mini zoo "Dobuļi", bet vēstures un arhitektūras cienītājus savā cēlā vienkāršībā pie sevis gaida Dzimtmisas muiža. Nokļūstot novada centrā, jāpiemin vienu no nozīmīgākajām Iecavas vērtībām, proti, kādreizējo Iecavas muižas lepnumu – Iecavas parku. Neraugoties uz straujo ikdienas dzīvi ciemata centrā, parks apmeklētājus ieved pilnīgi citā pasaulē – kur daba harmoniski iekļaujas mūsdienu pilsētvidē un sniedz cilvēkiem iespēju to pilnvērtīgi izbaudīt. Pretī parkam, ciemu sadalošā lielceļa otrā pusē, interesentus pie sevis gaida arī Iecavas evaņģēliski luteriskā baznīca. Netālu no baznīcas apskatāms pilsētas patriotisko iedzīvotāju izveidotais un iekoptais Dievdārziņš jeb Dieva dārzs. Cieņu pret dabu un ciema vēsturi ataino arī Edvarta Virzas ielā uzstādītais vides apskates objekts "Ar ozola acīm", bet patriotismu un lepnumu par saviem novadniekiem lieliski atspoguļo sporta un vēstures muzejs "Arhīvs". Aktīvās atpūtas cienītājiem un ģimenēm lieliski piemērots būs atrakciju parks "Labirinti".

Reizi piecos gados tiek rīkoti Iecavas jubilejas svētki, kuri notiek vairākas dienas un sevī ietver dažādas izstādes, koncertus, ciema izdaiļošanu un Iecavas kaujas, kas notika 1812. gadā, demonstrāciju. Nākamie svētki notiks 2021. gadā.

Novadā atrodas arī citi aktīvā, izzinošā un kultūras tūrisma objekti, kas ietver sevī izjādes, peintbolu, dabas produktu degustācijas, kā arī vēsturisku ēku apmeklējumu.

Turpinājumā plašāk par zīmīgākajiem apskates objektiem Iecavas novadā.