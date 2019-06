Brīvdienu maršruts: ģimeniska nedēļas nogale Vecpiebalgas novadā

Piebalgas porcelāna fabrika



No Vecpiebalgas centra tālāk jādodas uz Inešu pagastu. Inešos atrodas Latvijā vienīgā porcelāna fabrika. Ekskursijas laikā varēs apskatīties, kā top porcelāns, kāds tas izskatās, kā to veido un arī tiks dota iespēja pašiem veikt porcelāna apgleznošanu, ko paņemt sev līdz kā piemiņu no Piebalgas.

Lai izmantotu šo iespēju, iepriekš nepieciešams pieteikties, zvanot pa tālruni 28451800.

Ciemošanās pie biškopja

Apciemojot zemnieku saimniecību "Piebalgā ievākts medus", biškopis Aivars Radziņš, kurš starp citu ieguvis arī kultūras zīmi "Latviskais mantojums", izvadās pa bišu taku, sīki un smalki pasniegs saistošu informāciju par bitēm un to kopšanu, kā arī sniegs iespēju palūkoties uz tām. Saimniecība piedāvā arī iespēju katram interesentam pagatavot savu vaska sveci, kā arī iegādāties Piebalgā ievāktu medu un citus bišu produktus.

Nepieciešama iepriekšēja vizītes pieteikšana. Tālrunis saziņai – 29493629.