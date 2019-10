Brīvdienu maršruts: iecienītākie apskates objekti Vaiņodes novadā

Vaiņodes novads atrodas Kurzemē, pašā Lietuvas pierobežā, tāpēc vietējie šo apvidu mīļi dēvē par Leišmalīti. Novads lepojas ar saviem pauguriem un lejām, vēsturi un dzidrāko avotu Latvijā. Ko vēl apskatīt šajā pusē? Vaicājām padomu Vaiņodes novada tūrisma informācijas centra pārstāvjiem.

Lielbātas avots



Lielbātas dabīgais dzidravots ir lielākais Latvijā un viens no retajiem Ziemeļeiropā, kas zemes virspusē no dzīlēm iznes bioloģiski aktīvu un pareizi strukturētu ūdeni. Lielbātas dzidravots tek no rietumiem uz austrumiem pretī saulei, tāpēc jau izsenis tiek uzskatīts par maģisku, pat svētu, kam piemīt dziednieciskas spējas.

Vēstures materiālos Lielbātas avots pirmo reizi pieminēts 1253. gadā un līdz šim brīdim turpina savu plūdumu. Laikam ritot, avota ūdens plūsma nav mazinājusies. Tieši pretēji, tā ir pieņēmusies spēkā, neapstājoties ne dienu, ne nakti, ne ziemu, ne vasaru. Jāpiebilst, ka netālu no avota atrodas visai augsts un mākslīgi veidotais ūdenskritums, stāsta Vaiņodes TIC pārstāvji.

Foto: I.Strele

Netālu no avota atrodas vēsturiskā Vaiņodes jeb Lielbātas pils, kuru 19. gadsimta vidū būvēja barons Osten Sakens. Vēstures liecības liecina, ka šī vieta pils būvniecībai nav izvēlēta nejauši. 1923. gadā pilī tika izveidota sanatorija, kas ne tikai bija priekšzīmīgākā Latvijā, bet varēja cienīgi līdzināties ārzemju sanatorijām. Tam par iemeslu bija dabiski tīrā un dziednieciskā vide, kas saglabājusies līdz pat mūsdienām. Lielbātas pils ir privātīpašums un apmeklētājiem nav pieejama, taču Lielbātas avots ir brīvi pieejams. Plašāk par avotu lasi te.

Koordinātas: 56.5136 21.0197