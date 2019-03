Brīvdienu maršruts: ko apskatīt Rundāles novadā

Rundāles novads daudziem liksies pazīstams jau vien pēc skanīgā nosaukuma, kas norāda arī uz novada lielākā apskates objekta esamību – Rundāles pili. Līdztekus tam novadā atrodas arī daudzi citi Latvijas kultūras tūrisma attīstību spēcinoši objekti. Ko tad šajā pusē apskatīt? "Tūrisma Gidam" pastāstīja Bauskas reģiona tūrisma informācijas centra pārstāvji.

Rundāles novads tiek uzskatīts par sen apdzīvotu Zemgales teritoriju, ko apliecina Mežotnes pilskalns, kurš jau no 9. līdz 13. gadsimtam bija viens no lielākajiem seno zemgaļu nocietinājumiem. Gadsimtu gaitā novada teritorijā dzīvojoši apņēmīgi lauksaimnieki, kuru stingrās rakstura īpašības palīdzēja radīt ne vien novada un iedzīvotāju labklājību, bet arī daudzus nozīmīgus kultūras objektus un to pavadošos tradicionālos pasākumus. Ik gadu novadā norisinās Mežotnes pilskalna svētki, dārza svētki, Senās mūzikas festivāls Rundāles pilī un citi pasākumi.

Iebraucot Rundāles novadā no Bauskas puses, skatam paveras Zemgali vislabāk raksturojoša ainava ar tās plašajiem un zaļojošajiem laukiem, bet spēcīgu kontrastu rada kultūrvēsturiskie objekti, kas pēkšņi paveras ceļotāju acīm. Tāda ir, piemēram, 19. gadsimta vidū celtā Mazmežotnes muiža, kuras izskats rada Šveices tipa villas iespaidus. Blakus esošais Mežotnes pilskalns ar Vīna kalnu iepazīstina apmeklētājus ar seno zemgaļu nocietinājuma un kulta vietas teritoriju, bet "Spožās skudras taka" viegli saprotamā veidā iepazīstina bērnus ar tur mītošo kukaiņu daudzveidību.

Rundāles novads nav iedomājams bez tā lielākā dārguma – Rundāles pils muzeja un franču dārza, kas ceļotāju acīm ir paslēpts līdz pat pēdējam brīdim, kad tas cēli paceļas pār līdzenumiem un ieved apmeklētāju autentiskā 18. gadsimta atmosfērā, kuru var iepazīt, dodoties pastaigā tulpju ziedēšanas laikā vai izbraukumā ar elektromobīli parka teritorijā rožu ziedēšanas laikā. Keramikas mākslas cienītājiem ir iespēja iepazīties ar keramikas priekšmetu izgatavošanas procesu darbnīcās "Melnā poda stāsta" viesu namā "Baltajā māja" un "Laima Ceramics" Svitenes pagastā. Svitenes pagastā apskatāma arī 1653. gadā celtā Bērsteles baznīca un 19. gadsimtā veidotā Svitenes muiža.

Lai gan Rundāles novads ir izcils kultūras tūrisma galamērķis, tajā ir lieliski piedāvājumi arī aktīvas atpūtas baudītājiem. Velotūristiem ir izveidots marķēts maršruts "Bauskas apkārtnes pilis" (velomaršruts nr.401), kas paredzēts, kā vienas dienas izbrauciens un ved pa Rundāles un Bauskas novadiem. Novadā ir iespējama arī licencēta vimbu makšķerēšana, bet aktīvā aprīkojuma un laivu noma pieejama Rundāles atpūtas centrā.