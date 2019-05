Brīvdienu maršruts: ko apskatīt Usmas ezera apkārtnē

Ievērības vērta ir Aļļu priede. Tā atrodas Stendes upes kreisajā krastā un pārsteidz ar saviem izmēriem. Tās apkārtmērs ir vairāk nekā četri metri, un tā izstiepusies aptuveni 24 metru garumā.



Savukārt Usmas Elku liepa ir svētliepa, kurai, lai arī šobrīd zaļojoši vien divi žuburi, zinātāji teic, ka reiz bijuši veseli deviņi.



Īsa brauciena attālumā no Usmas ezera ir. To atrast nav grūti, jo atrodas kādus 200 metrus no ceļa. Ja izdodas atrast ūdenstilpni, no tās paveras neaprakstāmi skaists skats, jo ūdens ir pavisam dzidrs un ļauj ielūkoties ezera dzelmē. Interesanti, ka pat satelīta kartē iespējams saskatīt tā neraksturīgo krāsu. Ezeru ieskauj jauktu koku mežs. Šis skaistais dabas objekts izveidojies kaļķu karjera vietā, un šī ieža dēļ avotu ūdens pildītā tilpne arī ieguvusi savu krāšņo krāsu. Tomēr atceries, kad ej dabā, saudzē vidi un nepiegružo dabu. Plašāk par šo ezeru lasi te