Brīvdienu maršruts: ko apskatīt Ventspils pusē

Vērot saulrietu, jūras bangošanos un kuģu ienākšanu jūrā ir iespējams, dodoties pastaigā pa Dienvidu mola promenādi, kas ved līdz pat bākai. Pa ceļam uz Dienvidu molu no skatu torņa var apskatīt divus pilsētvidē eksponētos zvejas kuģus "Azova" un "Grots". Ainavu no augšas uz pilsētu un jūru var baudīt no 19 metrus augstā skatu torņa. Turpat apskatāma arī četrus metrus augstā skulptūra "Govs – Matrozis" un milzu "Krēsls", kas veidots no enkuru ķēžu posmiem. Savukārt Ventspils ostu izbaudīt var dodoties 45 minūšu braucienā ar kuģīti "Hercogs Jēkabs", kas iet līdz pat jūras vārtiem. Braucienā pa Ventas upes grīvu var redzēt Ostas ielas promenādi, Livonijas ordeņa pili un citas vietas.