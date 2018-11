Ceļojums garšas kārpiņām un latviskumam. Diena Lāčplēša mājvietā – Lielvārdes novadā

Tikai aptuveni 50 kilometru attālumā no Rīgas atrodas nostātiem apvītais Lielvārdes novads. Tas pārsteidz ne tikai ar Lielvārdes jostu un grandiozo atrakciju parku, bet arī mītiem apvīto Andreja Pumpura eposu "Lāčplēsis". Turklāt joprojām pierādās fakts, ka lielvārdieši ir uzņēmīgi un darbīgi ļaudis, jo ar visu sirdi un dvēseli rūpējas par atbraukušajiem viesiem.

Lielvārdē ir neskaitāmas vietas, ko apskatīt, piemēram, "Trušu karaliste" vai "Uldevena pils". Tomēr, pateicoties Lielvārdes tūrisma centram un novada pašvaldībai, "Tūrisma Gids" bija iespēja baudīt garšas kārpiņām un latviskumam veltītu vienas dienas ceļojumu šajā Vidzemes dienvidu novadā. Objektus ir vērts apskatīt nesteidzīgā brīvdienā – gan siltā, gan vēsā sezonā. Te gan jāpiebilst, ka divi no tiem atrodas Lielvārdes pilsētā, savukārt pārējie divi ļauj viesoties apņēmīgu un iedvesmojošu cilvēku mājās.

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs

Ja viesojies Lielvārdē, noteikti dodies uz Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju, kas senās muižas klētī atrodas kopš 1970. gada. No muzeja paveras gleznains skats uz turpat plūstošo Daugavu, kā arī simboliskajiem akmeņiem, kas atspoguļo Lāčplēša gultu un spilvenu. Kā norāda muzeja darbinieces, pie lielākā no akmeņiem jādodas ar kādu savu sen lolotu sapni vai vēlmi, tad tam jāpieskaras ar plaukstām un no visas sirds jāievēlas – sapnis noteikti piepildīšoties.

Foto: Anita Saka

Muzejā iespējams iegūt ne tikai informāciju par Andreja Pumpura radīto varoni Lāčplēsi, bet arī pašu eposa autoru, kā arī Lielvārdi un tās slaveno jostu. Vēl vairāk muzejā iespējams iejusties Lāčplēša, Laimdotas vai Andreja Pumpura lomās, kas ļaus smieklu pilnā veidā ieskatīties latviešu tautai nozīmīgajā stāstā. It īpaši lielākai kompānijai šāda aktivitāte būs lielisks dienas papildinājums.

Foto: Anita Saka

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs pirmdienās ir slēgts, no otrdienas līdz sestdienai strādā no pulksten 10 līdz 17, savukārt svētdienā – no pulksten 10 līdz 15.

Alus darbnīca "Pumpurs"

Arī Lielvārdē alus darīšanas tradīcijas nav svešas. To pierādījis Toms Mālmeistars, pirms dažiem gadiem atverot alus darītavu "Pumpurs". Telpā blakus darītavai vien ar stiklu atdalīta vieta kafejnīcai, kurā pie galdiņiem iespējams baudīt īpašo alu. Mājīgajās telpās smaržo pēc graudiem, kas ciemošanās reizei piedod vajadzīgo noskaņu. Savukārt caur stiklu redzamas alus darīšanas iekārtas, kurās tiek gatavots miestiņš.

Foto: Anita Saka

Šobrīd gardo alu iespējams nogaršot trešdienās un ceturtdienās no 14 līdz 20, piektdienās no 14 līdz 21, bet sestdienās no 11 līdz 21.

"Zelmas maiznīca"

Latvieši jau gadsimtiem godā īstenu maizi. Tādu iespējams pagatavot pašu spēkiem Lielvārdes pagasta "Jaunpuriņu 2" mājās, kur atrodas "Zelmas maiznīca". Šeit darbojas maizes cepēja Ligita ar savu vīru un meitu. Māju saimnieks atklāj, ka "Zelmas maiznīca" radīta par godu sievas tantei, kuras vārds bijis Zelma. Viņas receptes joprojām tiek izmantotas mīklas un dažādu gardumu cepšanā.

Foto: Anita Saka

Iepriekš piesakoties, šeit iespējamas dažādas aktivitātes. Arī Ligitas stāsts "No grauda līdz maizei", kas vēsta par maizes gatavošanas un cepšanas procesu, ir viena no tām. Savukārt aizraujošākā daļa noteikti ir pašas maizes cepšana speciāli ierīkotā vietā. Tur atrodas arī īpašā krāsns, kurā saimniece naski "šauj iekšā" ūdens kliņģerus vai maizes klaipiņus. Ir sevišķi liels prieks un gandarījums vēlāk notiesāt savu silto gardumu.

Sidra darītava "Mr. Plūme"

"Esam Plūmes, kas mīl ābolus!" Tā par sevi vēsta Dace un Māris Plūmes, kas dara īstenu sidru. Uzņēmīgais pāris dzīvo un apkopj pašu ābeļdārzu Jumpravas pagastā. Saimnieki atklāti stāsta par ābolu sidra darīšanu no brīža, kad tiek novākti dažādu šķirņu āboli, līdz sulas spiešanai un rūgšanas procesam. Plūmes sidru dara kopš 2010. gada, uzsverot tā īstenumu un eksperimentējot dažādās tehnikās.

Foto: Anita Saka

Tikšanās reizēs saimnieki piedāvā arī nogaršot vairāku šķirņu sidrus, kas notiek tajā pašā telpā, kur īpašais dzēriens tiek radīts. Vairāku katlu un ierīču ieskautiem, stāstam tiek pievienota ābolu smarža un noskaņa. Plūmes uzsver, ka ieteicams izvēlēties īstu sidru, kura sastāvā ir gandrīz simtprocentīga ābolu sula. Turklāt "Mr. Plūme" ieguvis neskaitāmus apbalvojumus ne tikai Latvijas konkursos, bet arī starptautiski – pavisam nesen pāra lolojums negāzēts sidrs ieguvis pirmo vietu starptautiskā konkursā "Salon International de les Sidres de Gala" Spānijā.

Foto: Anita Saka

Sidra darītava atrodas Lielvārdes novada Jumpravas pagastā "Zīles". Iepriekš jāveic rezervācija. Vairāk informāciju atradīsi šeit.