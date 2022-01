Cīruļkalnā atklāts jauns dabas skatu tornis

Cēsīs, Cīruļkalna virsotnē, 12. janvārī atklāts mūsdienīgs un tehnoloģiski aprīkots dabas vērošanas skatu tornis jeb "Zaļais tornis", kas slejas 22 metru augstumā un būs brīvi pieejams ikvienam, ziņo Cēsu Tūrisma informācijas centrs.

Kā skaidro TIC galvenā tūrisma speciāliste Anita Savoņi-Vaido, Cīruļkalns torņa būvniecībai izraudzīts, jo tā virsotne ir viens no augstākajiem punktiem šajā Gaujas pusē, līdz ar to no torņa virsotnes pavērsies plašas tāles, kurās būs lūkojama gan Cēsu pilsēta, gan Gaujas senlejas ainava.

Skatu torņa virsotnes jumts aprīkots ar saules paneļiem, kas ražos elektrību un vienlaicīgi nodrošinās torņa margu izgaismošanu vēlajās vakara stundās, kā arī torņa smailē ierīkotās dabas vērošanas videokameras darbību. Metāla konstrukciju tornis apdarināts ar dekoratīvu koka apšuvumu.

"Cīrulīšu tūrisma zonas attīstība pavisam tuvā nākotnē un arī ilgtermiņā var būt nozīmīgs spēlētājs visā Cēsu novada tūrisma industrijā. Šie ir 22 metri tuvāk Cīrulīšu tūrisma kompleksa un novada attīstībā," uzrunājot Zaļā torņa atklāšanā klātesošos, sacīja Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Ainārs Šteins.

Paredzēts izveidot tā saucamās "zaļās klases", kas būtu telpas skolēnu un dabas vērotāju apmācību un praktisko nodarbību vajadzībām. Cīruļkalnā šāda klase atradīsies torņa pakājē esošajās "Žagarkalna" administrācijas telpās. Tornī varēs rīkot mācību stundas, seminārus un līdzīgus iedzīvotājus izglītojošus pasākumus, tiklīdz tas būs epidemioloģiski droši, uzsver Savoņi-Vaido.

Skats no jaunā Cēsu skatu torņa straumēšanas režīmā jau vērojams Žagarkalna mājaslapā.

Kā uzsver TIC speciāliste, izveidotā infrastruktūra paaugstinās atpūtas iespēju kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem, ļaujot novērot dabas pārmaiņas visos gadalaikos, organizēt nelielus kultūras un ekoloģiskos pasākumus, spēles, kā arī sportot un izklaidēties.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.