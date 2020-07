Cita eksotika ezeru zemē: ko apskatīt Latvijas ārējās robežas tuvumā

Ja šajā vasarā ceļo pa Latviju un vēlies sajust zināmu eksotiku, iespējams doties robežsajūtu meklējumos uz Latgali. Latgales reģiona tūrisma asociācija "Ezerzeme" iesaka apskates objektus, kas atrodas tiešā Latvijas ārējās robežas tuvumā. Jāpiemin, ka šo objektu apmeklējumam ir nepieciešama Valsts robežsardzes izsniegta speciālā caurlaide, ko var noformēt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "Latvija.lv", uzsver asociācijas pārstāvji. Kad caurlaide kabatā, kur doties?

Viļakas novada Upīte atrodas vien trīs kilometrus no robežas un tajā mājo viens no latgaliskākajiem nemateriālā kultūras mantojuma centriem, kur kopā ar folkloras kopu "Upīte" var izdziedāt un izdancot Ziemeļlatgales kultūru un iziet rotaļās, kas aizrauj visas paaudzes. Turpat netālu atrodas arī tekstilmākslinieces un projekta "#100dečiLatvijai" autores Anneles Slišānes dzimtas mājas. Turpinot ceļu pa autoceļu P45 (Viļaka-Kārsava), kas tiek dēvēts par Austrumu stīgu, paveras viens no skaistākajiem skatiem uz iekoptajiem labības laukiem. Posmā starp Baltinavu un Kārsavu autoceļš ved vien pārdesmit metru attālumā no Latvijas ārējās robežas.

Foto: Vilhelms Laganovskis

Viesu nams "Rītupes stārķi", kas atrodas Kārsavas novada Orinsku ciemā, ir unikāls ar to, ka atrodas nepilnu simts metru attālumā no robežas un ikdienā uzņem viesus no visām pasaules valstīm, kas meklē šo robežsajūtu. Kārsavas novada teritorijā vēl jāatzīmē Goliševas ciems, kas atrodas tieši uz robežas un tajā ir vairāki apskates vērti objekti, gan daudznacionālais kultūras mantojums.

Ciblas novada Līdumnieku ciemā atrodas interesanta kara ekspozīcija un radošais atpūtas centrs "Līdumnieki" ar aušanas un kalēju darbnīcām. Vēl Līdumnieki ir slaveni ar savu peldošo pirti. Blakus ciemam atrodas Peiteļa ezers, kas ir robežezers un pie tā ir meklējams Pīteļa pilskalns.

Zilupes novadā ir divi īpaši objekti, kurus sajūtu ziņā nevar aizstāt. Viens no tiem ir Draudzības kurgāns – tā ir triju valstu (Latvijas, Baltkrievijas un Krievijas) sateces vieta, bet otrs objekts ir Austras koks, kas ir tēlnieka Viļņa Titāna veltījums šai vietai, kā Latvijas tālākajam austrumu punktam. Netālu Pasienes pagasta Šuškovā atrodas Tatjanas Siņicinas knipelēto mežģīņu darbnīca. Tatjana ar rokām rada unikālas mežģīnes, meistares pasūtījumi ceļo uz dažādām pasaules valstīm.

Foto: Ludzas TIC arhīvs

Plisūna dižakmens, kas atrodas Ludzas novada Plisūna ezera krastā, ir iespaidīgu apmēru šļūdoņa laika liecinieks. Ar skatu uz ezeru uz tā var ieturēt piknika pauzi un izbaudīt apkārtni bez steigas.

Ievērības vērts ir Opuļu svētavots un tautas veidota lūgšanu vieta Ludzas novada Briģu pagastā. Avota ūdenim pēc cilvēku nostāstiem piemīt dziednieciskas īpašības. Vēl viens interesants objekts, kas atrodas Briģu pagastā, ir akmens "Zemes acs" – tas ir unikāls pēc mineraloģiskā sastāva, jo veidots kā kvarca monokristāls. Latvijā nav fiksēti tik lieli monokristālu laukakmeņi. Akmens atrodas uz privātas zemes, tāpēc šī objekta apmeklējums pieejams tikai īpašnieka pavadībā.

Dagdas novadā, ceļa posmā Porečje- Asūne, var sastapt ganāmies slaveno Dagdas sumbru, kas ir ieceļojis uz palikšanu Latvijā no Baltkrievijas un uzturas vietējā zemnieku saimniecībā. Netālu esošajos Neikšānos atrodas vides un kultūras centrs "Ķepa", kur apskatāma plaša ekspozīcija, kas veltīta meža tēmai, radošās darbnīcas un dabas tēmas izzinošas aktivitātes.

Foto: Krāslavas TIC arhīvs

Robežsajūtu ceļojuma noslēgums noteikti ir meklējams divās vietās Krāslavas novada. Viena no tām ir Indrā – Laimes muzejā. Muzejs tika veidots kā dāvana Latvijai simtgadē un tā interaktīvā ekspozīcija aicinās ikvienu darboties, sajust un domāt, rosināt cilvēkos pozitīvas emocijas un parādīt laimes sajūtas dažādību. Savukārt otra ir Piedruja, kas atrodas Daugavas krastā un otrā pusē ir Baltkrievijas ciems Druja, kas redzams no šī krasta. Te atrodas gan Piedrujas katoļu baznīca, Piedrujas pareizticīgo baznīca, Daugavas akmens un jaunais objekts "Zaļā klase" – tie ir septiņi lieli krēsli, no kuriem baudīt Daugavu, dabu un lūkoties uz Baltkrieviju.