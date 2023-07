Dabas miers Gaujas stāvajos krastos un adrenalīns Sajūtu parkā

Gaujas Stāvie krasti ir viena no gleznainākajām un skaistākajām vietām Gaujas krastos, Valmierā. Lieliska vieta, kur pavadīt brīvdienas un baudīt ne tikai apkārtējās ainavas relaksējošo skaistumu, bet gūt arī gluži pretējas emocijas – nelielu devu adrenalīna turpat esošā Sajūtu parka atrakcijās.

Gar pašu Gaujas krastu vijas pastaigu takas, no kurām paveras ainavisks skats uz līkumoto upi, un gaišo smilšu krauju, virs kuras stalti slejas priežu mežs. Šeit var ieelpot dabas dāvāto mieru ar pilnu krūti, pavasaros vērot, kā čurkstes vij savas ligzdas un relaksēties no pilsētas burzmas nesteidzīgā pastaigā, ainu ieskicē Linda Zīle no Valmieras novada pašvaldības Tūrisma pārvaldes. Viņa piebilst, ka Gaujas Stāvie krasti ir 80 metri plati un 10–15 metrus augsti, tie ir pilnīgākie trešās virspalu terases nogulumu atsegumi Gaujas senlejā.

Stāvo krastu unikālo skaistumu vislabāk var vērot, atrodoties uz pašas upes – laivojot vai plostojot. Valmieras novadā ir plašs inventāra nomas piedāvājums, lai ikviens atrastu sev piemērotāko peldrīku braucienam pa līkumaino Gauju.

Tieši blakus Gaujas Stāvajiem krastiem atrodas Sajūtu parks, kur iespējams doties aptuveni divus kilometrus garā sajūtu piepildītā pastaigā pa baskāju taku. Taka kokos 5–11 metru augstumā un 1,5 kilometru garumā būs īsts piedzīvojums aktīvās atpūtas un adrenalīna mīļotājiem ar četru trošu nobraucieniem pāri Gaujai un dažādiem izaicinājumiem, kas vijas cauri visai takai. Arī pašiem mazākajiem parka apmeklētājiem izveidota īpaši bērniem (sākot jau no viena gada vecuma) piemērota taka ar deviņiem pārvaramiem objektiem un trīs nobraucieniem. Savukārt tīklu kubā trīs stāvos izpriecāties var ikviens bez vecuma ierobežojuma. Kuba stāvus savieno labirinti ar dažādiem kāpšanas elementiem, ar pieejamām aktivitātēm Sajūtu parkā iepazīstina Zīle.

Gaujas Stāvie krasti atrodas vien mazliet vairāk nekā kilometra attālumā no paša pilsētas centra un ir sasniedzami gan kājām, gan ar velosipēdu un auto, ko iespējams novietot autostāvvietā vai velosipēdu novietnē pie Sajūtu parka. Tālāk jāseko priežu šalkoņai un upes čalām, jo Gaujas Stāvie krasti atrodas pavisam netālu un saskatāmi jau pa gabalu.

Apmeklējot gleznaino vietu Valmierā, Zīle aicina iepazīties ar tūrisma objektu un aktivitāšu piedāvājumu pilsētā un novadā, un apmeklēt dažādus pasākumus, baudīt maltītes kafejnīcās un restorānos, kā arī nakšņot naktsmājās.